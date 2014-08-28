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وفد من الكونجرس الأمريكى يصل مصر.. وتترأسه مسؤولة لجنة الفضاء

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وصل إلى القاهرة، مساء الأربعاء، وفد من الكونجرس الأمريكي، برئاسة السيناتور إيدى برنيس جونسون، مسؤولة لجنة النقل والعلوم وتكنولوجيا الفضاء، قادمة من دبي في زيارة لمصر تستغرق 3 أيام.

وصرحت مصادر مطلعة كانت في استقبال الوفد الأمريكي، بأن الوفد يضم ١٢ مسؤولا بالكونجرس الأمريكي، من بينهم ٥ من أعضاء الكونجرس وصلوا على متن طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي.

وسيلتقي الوفد مع كبار المسؤولين لبحث دعم علاقات التعاون بين والولايات المتحدة بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع بالمنطقة.

يشار إلى أنه كان في استقبال الوفد مسؤولون بوزارة الخارجية.

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