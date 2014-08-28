سعود بن نايف يطلع على معرض هيئة الري والصرف بالأحساء

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وبحضور صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على معرض هيئة الري والصرف بالأحساء والمقام بالإمارة.

وكان في استقبال سموهما مدير عام هيئة الري والصرف بالأحساء المهندس أحمد بن عبدالله الجغيمان، حيث قدم شرحا تعريفيا بمصنع تعبئة التمور وخدماته في شراء 25 ألف طن سنوياً من التمور من مختلف مناطق المملكة والعمل على تعبئتها وتوزيعها على المحتاجين داخل وخارج المملكة من خلال الجهات المعنية بذلك وكذلك برنامج الغذاء العالمي.

وتضمن المعرض شرحاً لحجم كميات المياه السنوية المخصصة للري والتي بلغت في الاحساء 87.5 مليون متر مكعب للعام 2013م. واطلع سموهما على برنامج نقل المياه المعالجة ومشروع تحويل قنوات الري إلى أنابيب مغلقة وتغطية المصارف الزراعية. وتضمن المعرض عرضا لأهم المنتجات الزراعية من التمور والرطب والخضار والفواكه.