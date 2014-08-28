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وضع رؤية متكاملة حول احتياجات ومتطلبات مشاريع الإسكان بالمدينة

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وضع رؤية متكاملة حول احتياجات ومتطلبات مشاريع الإسكان بالمدينة وضع رؤية متكاملة حول احتياجات ومتطلبات مشاريع الإسكان بالمدينة

    رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة الجلسة الأولى لمجلس المنطقة في دورته الثالثة للعام 35/1436ه.

وفي بداية الجلسة أكد سموه على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها في المنطقة ومعالجة ما تم رصده من ملاحظات في ضوء مؤشرات مخرجات برنامج الرقابة الالكترونية للمشاريع (أداء)، كما أكد سموه على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات الخدمية بما يخدم تنفيذ المشروعات بالشكل المطلوب، ومن ثم استعرض المجلس الوضع الراهن للمياه في المنطقة واستمع إلى شرح وافٍ من مدير عام المياه حول الاحتياجات الآنية والمستقبلية للمنطقة من خدمات المياه والزيادة المتوقعة على الاستهلاك في ظل التوسع العمراني المطرد الذي تشهده المنطقة كما تم الاطلاع على المشاريع التطويرية الجديدة التي تنفذها مديرية المياه.

كما ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها التقرير المتعلق بالاحتياجات الخدمية لمحافظة ينبع والتي سبق وشكلت لها لجنة خاصة من قبل مجلس المنطقة والذي تناول مختلف الاحتياجات، البلدية والصحية، والتعليمية.

ذكر ذلك وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية، أمين مجلس المنطقة وهيب بن محمد السهلي.

وأضاف أن المجلس قرر تشكيل لجنة لوضع رؤية متكاملة حول احتياجات ومتطلبات مشاريع الإسكان في منطقة المدينة المنورة في ضوء الإحصائيات والبيانات المتعلقة بهذا الشأن.

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