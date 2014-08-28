حملة أمنية موسعة في المجمعة تطيح ب819 مخالفاً

نفذت شرطة منطقة الرياض حملة أمنية موسعة بمحافظة المجمعة والهجر والمناطق الصحراوية التابعة لها لمدة ثلاثة أيام، وأسفرت عن ضبط (819) مخالفاً لنظام الإقامة والعمل، وذلك إنفاذاً لتعليمات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وقامت إدارة الضبط الإداري ودوريات قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة بإعداد الخطط الأمنية اللازمة لتحديد مواقع تمركز المخالفين بالمحافظة والهجر التابعة لها وعدد كبير من المزارع وبطون الأودية والمناطق الصحراوية، وانطلقت عمليات التفتيش بمتابعة شخصية من سمو أمير الرياض، واستمرت لمدة 3 أيام على فترات صباحية ومسائية. وضبطت الحملة (819) مخالفاً والعديد من المباسط المتنوعة.

وكشفت المعاينة الأولية أن المقبوض عليهم من جنسيات مختلفة وتتنوع قضاياهم ما بين الهروب من الكفلاء والعمل عند غير الكفيل، كما أن عددا منهم يعملون بوثائق مزورة.

وقد أُحيل المطلوبون للجهات الأمنية لاستكمال إجراءات قضاياهم ومن ثم إحالتهم للقضاء عقب التحقيق معهم، وسُلم بعض المخالفين لإدارة الترحيل لاستكمال إجراءات ترحيلهم بعد التحقق من وثائقهم وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.