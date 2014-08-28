أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

حملة أمنية موسعة في المجمعة تطيح ب819 مخالفاً

Google+ Print
حملة أمنية موسعة في المجمعة تطيح ب819 مخالفاً حملة أمنية موسعة في المجمعة تطيح ب819 مخالفاً

    نفذت شرطة منطقة الرياض حملة أمنية موسعة بمحافظة المجمعة والهجر والمناطق الصحراوية التابعة لها لمدة ثلاثة أيام، وأسفرت عن ضبط (819) مخالفاً لنظام الإقامة والعمل، وذلك إنفاذاً لتعليمات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وقامت إدارة الضبط الإداري ودوريات قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة بإعداد الخطط الأمنية اللازمة لتحديد مواقع تمركز المخالفين بالمحافظة والهجر التابعة لها وعدد كبير من المزارع وبطون الأودية والمناطق الصحراوية، وانطلقت عمليات التفتيش بمتابعة شخصية من سمو أمير الرياض، واستمرت لمدة 3 أيام على فترات صباحية ومسائية. وضبطت الحملة (819) مخالفاً والعديد من المباسط المتنوعة.

وكشفت المعاينة الأولية أن المقبوض عليهم من جنسيات مختلفة وتتنوع قضاياهم ما بين الهروب من الكفلاء والعمل عند غير الكفيل، كما أن عددا منهم يعملون بوثائق مزورة.

وقد أُحيل المطلوبون للجهات الأمنية لاستكمال إجراءات قضاياهم ومن ثم إحالتهم للقضاء عقب التحقيق معهم، وسُلم بعض المخالفين لإدارة الترحيل لاستكمال إجراءات ترحيلهم بعد التحقق من وثائقهم وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية