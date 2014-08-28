الصحة توفد مسؤولين لتفقد مرافقها بالمدينة المنورة

المدينة المنورة - سالم الأحمدي تصوير - فايز المطيري

قام وفد من وزارة الصحة يتكون من مستشار معالي وزير الصحة الدكتور أنيس سندي، ووكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، بجولة تفقدية للقطاع الصحي بمنطقة المدينة المنورة للوقوف على التجهيزات الطبية والوقائية لحج هذا العام 1435ه.

واستهل الوفد الزائر جولته التفقدية بزيارة جناح صحة المدينة الخاص بفرز وتوزيع الحالات المشتبه إصابتها بأي نوع من الفيروسات والأمراض المعدية داخل صالة القدوم بالمطار، كما جرى اتفاق على توفير شاشات عرض إرشادية للحالات المرضية توضع في مدخل صالات الوصول للرحلات القادمة، وتوزيع منشورات توعوية لنشر الوعي الصحي.

عقب ذلك توجه الوفد الزائر إلى مقر العيادة الطبية داخل المطار لتفقد التجهيزات الطبية الموجودة فيها، ومن ثم توجه الوفد لمستشفى الأنصار بالمدينة لتفقد عيادات الفرز وأقسام الطوارئ والعناية المركزة، كما شملت الزيارة مركز صحي الصافية ومركز صحي باب جبريل ومستشفى أحد حيث تم عقد اجتماع مع مدير عام صحة المدينة بالنيابة الدكتور محمد بن حامد الشلاحي لمناقشة آخر التطورات فيما يخص المنشآت الصحية بالمنطقة واستعدادات الشؤون الصحية بالمدينة لموسم حج هذا العام، وأشار مسؤولو الوزارة خلال الجولة إلى أن توجيهات معالي وزير الصحة بشأن رسم السياسات والخطط الصحية وتقييمها هي محط اهتمامهم أيضاً، مشيرين إلى أن آلية تطوير وتحديث واستمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وضيوف الرحمن بمنطقة المدينة المنورة عملية مستمرة لا تتوقف.