تأويلات إجازة رعاية المولود تضع منسوبات التربية في حيرة

أكد المتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم مبارك العصيمي "للرياض" أنه لا صحة لما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام نائب وزير التربية لتعليم البنات الأستاذة نورة الفايز بإصدار أي تعميم حول إجازة رعاية المولود، وما يتم تداوله غير صحيح.

العصيمي يؤكد ل«الرياض» بأنها لم تلغ.. وتم إيقافها لفترة زمنية غير محددة

في الوقت نفسه لم ينفي المتحدث الرسمي العصيمي، صحة توجه الوزارة لإيقاف إجازة رعاية المولود، ولكنه لم يكشف متى سيطبق القرار، ولا حيثياته، بل اكتفى بقوله إن نظام إجازة رعاية المولود لم تُلغَ، موضحا أن ما صدر بحق ذلك النظام هو توجيه سمو وزير التربية والتعليم، الأمير خالد الفيصل، بإيقاف الإجازة دون تحديد فترة زمنية لذلك، وهناك فرق كبير بين الإلغاء والإيقاف.

وقد نشأ عن الصمت الذي التزمته الوزارة عقب تصريح سمو وزير التربية والتعليم بقرار الإيقاف تأويلات واسعة عبر وسائل الاتصال الاجتماعي المختلفة، وتفاقمت التأويلات مما جعل الكثير من منسوبات التربية في حيرة من أمرهن مما قد يؤثر على انطلاقة العام الدراسي الجديد.

وقد أثار هذا الموضوع غضب منسوبات التربية والتعليم، وتساءلن عبر هاشتاق أنشأنه بتويتر، هل سيشمل الإيقاف إجازة رعاية المولود المعلمات والإداريات أم فقط للمعلمات، وطالبن بسرعة التوضيح وماذا تنوي الوزارة حول هذا الموضوع، وأكدن أن قرار الإيقاف يتعارض مع نظام الإجازات الصادر من الخدمة المدنية، حيث ان المادة 22 من لائحة الإجازات منحت الموظفة حق إجازة رعاية المولود، ومن ضوابطها أنه يصرف للمعلمة فيها ربع الراتب، على أن تتمتع به الموظفة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل، ولمرة واحدة طوال عمرها الوظيفي فقط.

وطالبن وزارة التربية والتعليم بالمبررات التي استندت عليها في الإيقاف وإذا كان لديها مبررات فعليها تحديد وقت الإيقاف، وتساءلن عن صحة مايتم تداوله من رسائل نصية يقال إنها أرسلت لمديرات المدارس، تحت بند (‏هام وعاجل.. تم إيقاف إجازات رعاية المولود لجميع الفئات للمعلمات والإداريات والمديرات والوكيلات والمرشدات والرائدات والمشرفات وغيرهن، حسب توجيه وزير التربية والتعليم) وتساءلن عن مدى صحة تلك الرسالة.

في هذا الخصوص أكد ولي أمر معلمة أنه راجع إدارة التربية والتعليم بالرياض لأخذ إجازة أمومة لزوجته فطلب منه أحد المختصين بأن عليها طلب إجازة استثنائية غير مدفوعة الراتب، لأن إجازة رعاية المولود قد تم إيقافها.