ضبط 4 باعة جائلين تعرضوا لحملة امنية اثناء ازالة اشغالات بسوهاج‎

قام بعض الباعة الجائلين بالتعرض لحملة من ضباط قسم ثان سوهاج بمديرية امن سوهاج ومحاولة منعهم من إزالة الإشغالات وذلك أمام موقف سيارات الأجرة والتعدي علي القوات بالسب والشتم .

تمكنت القوات من السيطرة علي الموقف وضبطهم وهم :” زيدان عاطف مزيد عبد الرحمن سن 21 عامل – سامي رفعت محمود أحمد سن 24 عامل – أيمن رفعت محمود أحمد سن 23 عامل – محمد رفعت محمود أحمد سن 23 عامل “: ويقيمون – دائرة مركز سوهاج كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2749 إداري القسم لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف