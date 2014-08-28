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ضبط 4 باعة جائلين تعرضوا لحملة امنية اثناء ازالة اشغالات بسوهاج‎

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ضبط 4 باعة جائلين تعرضوا لحملة امنية اثناء ازالة اشغالات بسوهاج‎ ضبط 4 باعة جائلين تعرضوا لحملة امنية اثناء ازالة اشغالات بسوهاج‎

قام بعض الباعة الجائلين بالتعرض لحملة من ضباط قسم ثان سوهاج بمديرية امن سوهاج ومحاولة منعهم من إزالة الإشغالات وذلك أمام موقف سيارات الأجرة والتعدي علي القوات بالسب والشتم .

تمكنت القوات من السيطرة علي الموقف وضبطهم وهم :” زيدان عاطف مزيد عبد الرحمن سن 21 عامل –  سامي رفعت محمود أحمد سن 24 عامل –  أيمن رفعت محمود أحمد سن 23 عامل –  محمد رفعت محمود أحمد سن 23 عامل “: ويقيمون – دائرة مركز سوهاج كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2749 إداري القسم لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف

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