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الرئيس الأسد يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة الحلقي

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الرئيس الأسد يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة الحلقي الرئيس الأسد يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة الحلقي

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يحمل رقم 273 يقضي بتشكيل السورية الجديدة برئاسة وائل الحلقي.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” الفضائية الليلة، إنه وفقا للمرسوم تؤلف الحكومة في سوريا من عدة وزراء من أبرزهم : العماد فهد جاسم الفريج وزيرا للدفاع، ووليد المعلم وزيرا للخارجية، واللواء محمد ابراهيم الشعار وزيرا للداخلية، وعمران الزعبي وزيرا للإعلام، وعلي حيدر وزير دولة لشؤون المصالحة الوطنية. ويعني ذلك ان جميع هؤلاء احتفظوا بمناصبهم كما كان الحال في الحكومة السابقة.

وانضم إلى الحكومة السورية الجديدة 10 وزراء جدد يتولون حقائب التجارة الداخلية والاتصالات والصحة والموارد المائية والنقل والاسكان والاقتصاد والتجارة الخارجية.

كما أصدر الرئيس الأسد مرسوما بإحداث وزارة التنمية الإدارية وتعيين حسان النوري وزيرا لها.

أ ش أ

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