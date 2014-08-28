البطريرك الماروني: ليس لدينا مرشحًا لرئاسة لبنان

أبلغ البطريرك الماروني اللبناني، بشارة بطرس الراعي، سفراء الدول الكبرى، الأربعاء، أنه «ليس لديه أي مرشح معين لرئاسة الجمهورية اللبناني، وهو لا يذكي أحدًا ولا يقصي أحدًا، وهذا من منطلق احترامه للديمقراطية وللمجلس النيابي والنواب».

وقال، خلال لقائه بالسفراء في مقر البطريركية المارونية بكركي، إن «كل ما يقال من كلام عن أسماء تطرحها بكركي، وما يشاع في هذا الموضوع، هو غير صحيح»، ودعا «النواب للدخول إلى المجلس النيابي وانتخاب الرئيس انطلاقًا ممن يعتبرونه الاقوى».

على صعيد أخر، يغادر الراعي، صباح الخميس، إلى الفاتيكان، لإطلاع كبار المسؤولين على نتائج جولته برفقة البطاركة، على المسيحيين النازحين في العراق.