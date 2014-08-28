الأمم المتحدة تمدد عمل «يوناميد» في دارفور 10 شهور

مدد مجلس الأمن الدولي مهمة عمل بعثة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي «يوناميد» في دارفور لمدة 10 شهور.

ونقلت قناة «سكاي نيوز عربية» الفضائية، الأربعاء، عن المندوب البريطاني بمجلس الأمن، مارك ليال جرانت، قوله للصحفيين: «نريد استغلال الفرصة لإجراء أي تغييرات ضرورية لتطوير عمل يوناميد، البعثة المشتركة».

وأعرب القرار، الذي وافق عليه المجلس بالإجماع، الأربعاء، عن «القلق البالغ» حيال تدهور الوضع الأمني في دارفور هذا العام، ما اضطر نحو 385 ألف شخص على الفرار من منازلهم، كما أمر مجلس الأمن هذا العام بمراجعة أداء هذه البعثة.

وتعتبر بعثة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، ثاني أكبر ميزانية لقوات حفظ السلام الأممية، حيث تبلغ تكلفتها 1،3 مليار دولار سنويًا.

وتخوض الجماعات المتمردة معارك ضد بعضها في الجزء الغربي من البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.

ويبلغ قوام قوة حفظ السلام المشتركة 19 ألف عنصر، وسط شكوك واسعة بشأن مدى فاعليتها.