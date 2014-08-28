أكثر الرجال أناقة على سجّادة الـ Emmy الحمراء

لقد رأينا نجومنا المفضّلين يسيرون على سجّادة حفل توزيع جوائز الـ Emmy الحمراء للعام 2014. وهم تألقوا بملابس وتصاميم رائعة وفاخرة، لكن الأناقة لم تكن من نصيب النجمات فحسب، حيث نافس النجوم الشباب النساء، بأناقتهم وجاذبيّتهم.

وقد اختار معظمهم البدلات الرسميّة أو التوكسيدة، بألوان داكنة، غلب عليها اللون الأسود والكحلي، وأحياناً الأزرق الداكن. وفضّل بعضهم الآخر القصّات الضيّقة. والبعض اختار القصّة الكلاسيكيّة الأنيقة، مع إعطائها طابعاً شبابيّاً، حيث ارتدوها مع قميص محلول الأزرار. والبعض فضّل ربطات العنق، وآخرون اختارو الـ Bowtie. ومن دور الأزياء التي انتقوا منها بدلاتهم: Tom Ford، Burberry، Giorgio Armani، Prada، Ralph Lauren وغيرها... وقد نسّقوا هذه الإطلالات مع أكسسوارت أنيقة، هي عبارة عن ساعات فاخرة، أو أزرار قميص أنيقة، أو أحذية رسميّة مميّزة من الجلد اللمع أحياناً، أو الجلد الداكن.

ومن الأكثر أناقة بين الرجال: Matthew McConaughey، Derek Hough، Adam Levine، وBryan Cranston.

شاهدوا مجموعة الصور، واختاروا الذي تعتقدون أنّه استحق لقب "الرجل الأكثر أناقة في حفل الـ Emmy 2014."

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