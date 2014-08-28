مجلس أبوظبي للتعليم يستقطب 1500 مواطن

يسعى مجلس أبوظبي للتعليم إلى استقطاب 1500 مواطن للعمل في الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية في المرحلة المقبلة لرفع نسبة التوطين في الميدان التربوي، بعد أن تم تعيين 300 من المعلمين المواطنين الجدد هذا العام يمثلون زيادة تبلغ 5% من إجمالي المعلمين المواطنين بالميدان، كما يتوجه المجلس لتطوير بوابة إلكترونية خاصة لفتح المجال أمام القيادات التربوية للمساهمة في تحديد أولويات المرحلة المقبلة.

جاء ذلك ضمن فعاليات ملتقى القيادات المدرسية الذي عقدته معالي الدكتورة أمل القبيسي، مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم صباح أول من أمس، بفندق «سانت ريجيس» جزيرة السعديات، بمشاركة 800 من القيادات التربوية، حيث أكدت معاليها أن القيادات المدرسية هم خبراء أساسيون في تطوير منظومة التعليم التي تتمحور حول الطالب، وأن لهم دوراً أساسياً في التعاون مع المعلمين في تحديد أولويات المرحلة المقبلة وتطوير المبادرات الرامية لتحقيق أهداف رؤية مجلس أبوظبي للتعليم وأهمية دورهم في تنفيذها.

بوابة إلكترونية

وأشارت الدكتورة أمل القبيسي إلى تطوير بوابة إلكترونية خاصة لفتح المجال أمام القيادات التربوية للمساهمة في تحديد أولويات المرحلة المقبلة والمشاركة بالمقترحات التنفيذية، داعية الحضور إلى عقد لقاءات وورش عمل مع المعلمين والطلاب وأولياء الأمور وأفراد المجتمع، وذلك لتكون تلك المساهمة من المجتمع ككل، وتتلمس كل احتياجات أفراد المجتمع لاسيما الطلبة الذين يتم تطوير الاستراتيجيات لخدمتهم.

رحلة اكتشاف

أطلق مجلس أبوظبي للتعليم، أمس، حملة «رحلة اكتشاف» الموجهة لطلاب وطالبات مدارس إمارة أبوظبي مع بدء العام الدراسي الجديد، وتهدف إلى تعزيز مفهوم التعلم باعتباره رحلة اكتشاف للقدرات والطموحات وتحديد وجهة المستقبل.

وتركز هذه الحملة التي يطلقها المجلس للمرة الأولى، لطلاب الحلقات الثلاث على تحفيز وتنمية مهارات الابتكار والإبداع والتفكير النقدي واكتشاف القدرات الشخصية لدى الطلاب وهي أساس الفلسفة التربوية لمجلس أبوظبي للتعليم.

وقالت معالي الدكتورة أمل القبيسي: إن الطالب هو محور العملية التعليمية، ومن هنا تأتي الحملة لتؤكد أن الطالب في جوهر العملية التعليمية، وأن هدفنا هو توفير أفضل الفرص للطلاب لاكتشاف قدراتهم وطموحاتهم، وأن التعليم هو وسيلتهم لبلوغ كل ما يقدمه المستقبل من وعود لهم ولدولتهم.

.. ويصدر دليل إدارة الأسبوع الأول من دوام الطلبة

أبوظبي ـ لبنى أنور

أصدر مجلس أبوظبي للتعليم للمرة الأولى دليلاً إرشادياً لفريق القيادة المدرسية يوجه من خلاله مديري المدارس والعاملين في المدرسة إلى كيفية التعامل مع الأسبوع الأول من دوام الطلبة.

وحدد الدليل الإجراءات والمهام الواجب القيام بها على مدى أيام الاسبوع الخمسة من قبل المدير والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين، على مستوى استقبال الطلبة وأولياء الامور وحصر الغياب الطلابي والتواصل مع ذوي الحالات المتخلفة عن الحضور، والاهتمام بتوضيح العديد من الجوانب لولي الأمر من خلال رسائل رسمية تتضمن بيان المعلمين الجدد وأهمية الالتزام الطلابي والجوانب المتعلقة بالسلوك والواجبات المنزلية وكيفية التواصل مع المدرسة.

الحلقات الدراسية

وأوضح الدليل لمدراء المدارس خطة عمل محددة لكل يوم مع بدء دوام الطلبة خلال أسبوع كامل يتم التركيز خلاله على الانطباعات الأولى عن العام الدراسي الجديد، حيث كلف المدير والمعلمين في اليوم الأول باستقبال أولياء الأمور وإلقاء كلمة ترحيبية في الطابور الصباحي موجهة للطلبة والمعلمين الجدد وتحفيز الجميع للعمل بجد، على أن يتم بعدها توجيه الطلبة للصفوف والاهتمام بالطلبة في الصفوف الأول والسادس والعاشر كونهم منتقلين من حلقة دراسية الى أخرى وضرورة الاهتمام بهم لمساعدتهم على انسيابية الانتقال، كما يتم إعداد قائمة بالطلبة الغائبين.

القضايا السلوكية

وخلال اليوم الدراسي الثاني كلف مدير المدرسة بكلمة في الطابور الصباحي يؤكد خلالها على توقعاته بالتزام الطلبة والأداء الجاد من بداية العام، والتأكيد على دور كل العاملين بالمدرسة المتمحور حول دعم الطلبة وتحفيزهم للتميز، كما يوجه المعلمين لبدء العمل مع الطلبة وتحديد الخطوط العريضة للمواد الدراسية للفصل الأول، مع الحرص من قبل الأخصائيين الاجتماعيين على متابعة الغياب الطلابي، وفي اليوم الثالث يتم التركيز من قبل مديري المدارس تأكيد الشراكة مع ولي الأمر وخاصة فيما يتعلق بالقضايا السلوكية، والحرص على زيارة الفصول والتحدث الى الطلبة، كما على المعلمين تحديد متطلبات التقويم المدرسي للطلبة للفصل الأول.

الانصراف الآمن

وفي اليوم الرابع للدوام حدد الدليل لمدير المدرسة أهمية التأكيد للطلبة على أهمية الالتزام بالانصراف الآمن والتعامل باحترام في الحافلة المدرسية، وكيفية التصرف في حال مواجهة اي مشكلات صحية خلال الدوام، وتوضيح التوقعات من الطلبة في التعامل مع المهام المدرسية والواجبات المنزلية، والاهتمام بتشكيل مجالس الطلبة، كما يتوجب على الادارة المدرسية ارسال رسائل لأولياء الامور تتضمن تعريفا بالمعلمين الجدد وأعداد الطلبة المسجلين بالمدرسة، والتوقعات بخصوص التزام أبنائهم بالحضور والواجبات وسلوكياتهم المدرسية، وتوضيح سبل التواصل مع المدرسة والابلاغ في حالة غياب أبنائهم، وتعريفهم بالتقويم المدرسي.

وتكلف إدارات المدارس في اليوم الخامس والأخير بالإشارة إلى أبرز الملاحظات التي سجلت خلال الأيام الأولى من الدوام فيما يتعلق بالمعلمين والاداريين والطلبة، والتأكيد على ابرز القضايا التي يجب الاهتمام بها فيما يتعلق بأداء الطلبة. وأكدت ادارات مدرسية ان هذا الدليل يساهم في تعزيز انطلاقة العام الدراسي الجديد بشكل واضح، وأنهم بدؤوا من الآن الاستعداد لاستقبال الطلبة.

انتظام

ينتظم نحو 128 ألفاً و881 طالبا وطالبة في مقاعد الدراسة على مستوى امارة أبوظبي مع انطلاقة العام الدراسي الجديد موزعين على 254 مدرسة حكومية.