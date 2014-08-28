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بالصور .. استمرار اعتصام تجار بورسعيد حتى الصباح‎

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بالصور .. استمرار اعتصام تجار بورسعيد حتى الصباح‎ بالصور .. استمرار اعتصام تجار بورسعيد حتى الصباح‎

واصل تجار بورسعيد إعتصامهم المفتوح الذي بدأؤه أمس الاربعاء بمظاهرة حاشدة ضمت المئات منهم .

اكد المعتصمون بقاءهم في الشارع حتي صدور قرار بإنتهاء الازمة و العودة لتقدير الرسوم الجمركية بالقطعة و ليست بالون .

كان محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك المصرية قد أصدر منشور أجرءات بنقدير الرسوم للبرسم المنطقة الحرة بالكيلو و ليس بالقطعة علي أن يكون تقدير الكيلو بـ 14.50 دولارو هو الامر الذي رقضه التجار و لم تتم اي تعاولات جمركية بع منذ انتهاء شهر المهلة الذي حدده المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء اثناء مقابلة مع محافظ بورسعيد و مندوبين من التجار.

و قد انتقد التجار الاعلام المصري لعدم تغطيته فعاليات الاعتصام و مطالب تجار بورسعيد فيما اشاروا الي استغلال قناة الجزيرة للموقف و قيامها بعمل بلارامج عديدة عن بورسعيد و تغطية ساعة بساعة . و أكد التجار انهم يعلمون جيدا نوايا قناة الجزيرة و طالبوا الاعلام المصري بنشر فعاليات المظاهرة .

هاجم المتظاهرون رئيس الوزراء المصري لعدم تنفيذه قرار عودة المنطقة الحرة بكامل طاقتها و بضائعها و اكدوا انه لا توجد منطقة حرة في العالم تقوم بتقدير الرسوم الجمركية بالكيلو و طالبوا الجيش و الشرطة بمحاربة التهريب مشيرين انها مسئولية دولة و شرطو و جيش .

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