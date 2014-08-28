صحيفة مصرية تورّط ماجدة الرومي في تصريحات"مفبركة"

فوجئت الفنانة ماجدة الرومي بتصريحات على لسانها في صحيفة "الوطن" المصرية اليومية، ضمن مقابلة أجرتها الصحافية شريفة شحاتة جاء فيها أنّ الرومي ستغني قريباً أغنية لقناة السويس المصرية ، وأنها تشبّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر وقد قالت الرومي إن قلبها يدق عندما تسمع صوت السيسي، في المقابلة التي تبين لاحقاً انها مفبركة وأنّ الرومي لم تدل بها أصلاً.

التصريحات المفبركة استفزت ماجدة الرومي، وقد علمت "سيدتي نت" من مصادر في الجريدة، أن الرومي قررت الاتصال برئيس التحرير مجدي الجلاد لتوضح له أنها لم تدل بهذه التصريحات، وفي موقف يحسب له نشر الجلاد تكذيباً في الجريدة للمقابلة.

ولم تكتف الفنانة الكبيرة بذلك، بل أصدرت بياناً إعلامياً عبر صفحتها الخاصة على "فيس بوك" تبرأت فيه من التصريحات كاملة وقالت " ورد في صحيفة الوطن المصرية الصادرة بتاريخ اليوم 26/08/2014 مقال يتحدث عن مقابلة مع السيدة ماجدة الرومي وتصريحاتٍ مزعومة لها".

وأضاف البيان "في الحقيقة، ومع تأكيد السيدة ماجدة الرومي احترامها وحبها الكبيرين لدولة مصر شعباً وقيادة ورئيساً يهمها أن توضح بأنها لم تعط أي حديث صحفي لكاتبة المقال السيدة شريفة شحاته أو لسواها، وهي ليست متواجدة في مصر حالياً، ولا تحضر أغنية لقناة النيل الجديدة. ولا تعرف السيدة ماجدة الرومي أسباب إيراد هذا المقال المستغرب شكلاً ومضموناً ومن ناحية التوقيت، وتتمنى على جريدة الوطن التي تقدر مهنيتها أن تتوخى الدقة أكثر."

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