فايز السعيد ... يواكب الموضة بأغنية "سيلفي"

أطلق سفير الألحان فايز السعيد، ليلة أمس، أغنيته الجديدة والتي حملت عنوان "سيلفي" من كلمات الشاعر المبدع تركي الشريف وألحان وغناء فايز السعيد وتوزيع موسيقي للفنان محمد صالح، وأشرف على الإيقاعات إبراهيم حسن، فيما كانت هندسة الصوت لبشار البكر، وقام بعمليات الميكساج والماسترنج جاسم محمد، فيما تم التسجيل باستوديوهات فايز السعيد "ساوند اند ميديا" في دبي.

واستقى فريق العمل فكرة هذه الأغنية من ظاهرة الـ "سيلفي" المنتشرة خلال هذه الأيام، وخاصة في الصور المنتشرة عبر موقع التواصل الاجتماعي المعروف والمختص بالصور "الانستغرام"، وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الفنان فايز السعيد أغنيات يحلق فيها خارج السرب، فقد عوّد جمهوره على هذه النوعية من المفاجآت والأغنيات التي تحاكي الواقع، سواء من خلال أغنيات يقدمها بنفسه أو من خلال أصوات النجوم العرب.

وتقول كلمات الأغنية الجديدة: "يللا نآخذ سيلفي / إقترب يا غااالي !! / كفك انتا بكفي / نقهر اللي فبالي !! / صوره صوره / كلها شوق وهوا / هذا يعني / ثاني ردينا سوا / مهما نزعل / مالنا إﻹ بعض / قلت ببعد / بس قلبي ما نوا / أبتسم للصورة / لجل تطلع احلى / واصحا تنسا الغمزة / انتا تسحر والله / قرب أكثر / لا يهمك أي ملام / احنا أكبر / من اشاعات وكلام / يللي قلتو / افترقنا بالخصام / شوفو شوفو / بيننا اقوا انسجام / يللا ثاني سيلفي / وعادي نآخذ عشره / لحظه ما ننساها / تبقى أجمل ذكره / فرحه فرحه / باينه فعيني أنا / لني شفتك / واقف بجنبي هنا / ما اصدق / يا حبيبي نلتقي / يللي حبك / أحلى شي فها لسنه".

وفي تصريحات صحفية خاصة قال سفير الألحان حول هذه الأغنية: "سعيد جداً بتعاوني الجديد مع الشاعر تركي الشريف الذي يبتكر أفكاراً تحاكي الواقع ويدعم الأغنية بصور شاعرية تجعل من يستمع إليها يعيش بداخلها".

وأضاف السعيد: "أدرك أن الأغنية قد تكون مفاجئة للبعض ولكنني أحب هذه النوعية من الأغاني التي تأتي خارج إطار الأغنيات التي اعتدنا على سماعها".

ويكمل: "من الجميل والمهم أن نخرج بأغنيات متنوعة في مواضيعها ومتطورة من حيث الكلمة واللحن والأداء وحتى التوزيع الموسيقي، فهذه الحالة تولّد الإبداع من خلال فتح منافسة جديدة".

وأهدى السعيد بنهاية تصريحاته الأغنية الجديدة إلى جمهوره وعشاق فنه متمنياً أن تحمس الجميع على التقاط المزيد من صور الـ "سيلفي" لأنفسهم ومع أصدقائهم وأحبتهم، لأن هذه الصور تحمل الكثير من الحميمية.

يذكر أن سفير الألحان فايز السعيد قد قبل تحدي الفنان وليد الشامي وقام بسكب الماء المثلج على رأسه دعماً لحملة مرض الضمور العضلي أو المعروف اختصاراً بمرض ALS، ورفض في المقابل أن يتحدى أي أحد كي لا يحرج أصدقاءه قائلاً بأن دور الفنان أن يكون قدوة للآخرين وبأنه قام بهذا الدور.