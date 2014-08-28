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"حرملك آغا" يعود لصاحبه

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"حرملك آغا" يعود لصاحبه "حرملك آغا" يعود لصاحبه

الخميس 28-08-2014 19:42

أكد السيناريست السوري خلدون قتلان أن نص مسلسل " حرملك آغا " لم يعد ملكاً لمؤسسة "كلاكيت" للإنتاج والتوزيع الفني التي اشترت حقوق إنتاجه منذ فترة، حيث تمّ مؤخراً فضّ العقد القاضي بملكية شركة "كلاكيت" للإنتاج الفني نص مسلسل "الحرملك آغا " لمؤلفه خلدون قتلان .
وفي تصريح صحفي أكد قتلان أن أسباب فضّ العقد تتعلق بشروط معينة أراد تعديلها في العقد ولم توافق الشركة. مما استدعاه لفضّ العقد، حيث أنه يعدّ ملكه تماماً ومسجل في دائرة حماية المؤلف.
ولفت قتلان إلى أنه ليس للخلافات الشخصية مكان في دوافعه لاتخاذ هذا القرار، بل إنه يرى في شركة "كلاكيت" مؤسسة إنتاجية محترمة وتستحق كل التقدير.
أما في ما يخص نص "حرملك آغا" فقد عادت حقوق ملكيته وبيعه وتوزيعه للسيناريست خلدون قتلان آملاً أن يكون هذا العمل على مستوى طموحاته وثقة المشاهدين.

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سيدتي