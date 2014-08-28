ريهانا تتزوج قريباً

صدمت النجمة العالمية Rihanna جمهورها حين لمحّت عن إحتمال دخولها القفص الذهبي قريباً.

Rihanna البالغة من العمر 26 عاماً، كشفت لإحدى المصادر الصحفية أنها تعيش حالة حب مع شخص لا علاقة له بالوسط الفني، وهي تخطط معه لمستقبلها بشكل رسمي.

وقال أحد المقربين من Rihanna إنها بالفعل تعيش علاقة جدية، لكنها لم تفصح لأحد عن هويته، حتى للمقربين منها.

يشار إلى أن المغنية Rihanna التي تعلّم قريبتها الطفلة أصول إلتقاط صور الـ selfie، عاشت الكثير من العلاقات العاطفية، وأشهرها مع المغني Chris Brown الذي أعلن إنفصاله عنها على الهواء مباشرة.