غسان مسعود يطير إلى نيويورك !

يسافر الفنّان السوري العالمي غسان مسعود شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل إلى نيويورك، للمشاركة في مهرجان جوائز "إيمي" العالمية، بعد أن اختارته إدارة المهرجان كأحد أعضاء لجنة التحكيم فى المهرجان.

ويتواجد حالياً غسان مسعود فى بيروت، فيما يقام مهرجان جوائز مسابقة "إيمي" في الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، بمدينة نيويورك.

ويشار إلى أنّ مسعود أطلّ خلال موسم دراما رمضان 2015 عبر المسلسل العربي المشترك "حلاوة الرّوح" للمخرج شوقي الماجري، وجسّد دور رئيس جماعة إسلاميّة متطرّفة، ولاقت مشاركته العديد من الانتقادات.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"