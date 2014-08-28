مزاد على غطاء تابوت فرعوني عمره 3000 عام في بريطانيا

ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أنه تم الكشف عن تابوت فرعوني مغطى بخيوط العنكبوت، ويعتقد أن يعود تاريخه إلى 3 آلاف عام، لافتة إلى أنه سيعرض بالمزاد يوم 13 سبتمبر المقبل.

وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن بائع المزادات، ستيفن ديريك، قام بتقييم محتويات الممتلكات بعد وفاة صاحبها، حيث وجدها مغطاة بخيوط العنكبوت.

واستشار «دريك» المؤرخين في جامعة كامبريدج، الذين قالوا أنه يبدو أن غطاء التابوت، الذي يبلغ طوله ستة أقدام، يعود إلى عام 700 قبل الميلاد.

> ولفتت الصحيفة إلى أن وصول التابوت إلى المنزل المتواضع في «براد ويل» بمقاطعة «اسكس»، المطلة على البحر، لا يزال لغزًا، حيث قال «ديريك»: «إنه أمر غريب جدًا حقًا. كنت قد طالبت بالبحث في منزل أقارب المالك السابق، الذي توفي».

وتابع: «عندما وصلت إلى هناك كانت أعمال التجديد جارية على قدم وساق، وكانت هناك فجوة كبيرة في أحد الجدران الخارجية، وعندما أدخلت رأسي إلى داخل الفجوة كانت المفاجأة، وجدت غطاء تابوت موضوع بشكل مائل على الجدران ومغطى بالغبار وخيوط العنكبوت.. كان هناك وجه رسمت عليه بعض الهيروغليفية وكأنه مشهد من فيلم انديانا جونز».

وقال «ديريك» إن الملاك الجدد للمنزل ليس لديهم أي فكرة عن سبب وجود الغطاء في هذا المكان، ولكن يتصور أنها كانت جزءً من مجموعة عناصر تعود لحضارة قديمة».

وأضاف: «أعتقد أن المالك السابق قد جمع التحف القديمة. كانت هناك أشياء أخرى قديمة جدًا في المنزل.. وإذا كان غطاء التابوت يعود في الواقع إلى 700 قبل الميلاد، تعود إلى الأسرة 25 في مصر، عندما كان فرعون شيبيتكو على العرش».

وكان «شيبيتكو»، المعروف أيضًا باسم «شيباتكا» الملك الثالث من السلالة 25، وحكم مصر من عام 707 قبل الميلاد إلى 690 قبل الميلاد، وكان ابن أخت الفرعون «شباكا» وخليفته، وابن «بيا»، مؤسس هذه الأسرة.

وأوضحت الصحيفة أنه ليس هناك أي علامة على مومياء أو بقية التابوت أو أي معلومات حول كيفية مجئ وبقاء التابوت في هذا المكان بإنجلترا.

ومن المقرر أن يعرض غطاء التابوت في المزاد في 13 سبتمبر المقبل، مع قيمة تقديرية ما بين ألف إلى ألفين جنيه استرليني.

يشار إلى أنه قد تم الكشف مؤخرًا عن أن قدماء المصريين كانوا يحنطون موتاهم لفترة أقدم بحوالي 1500 عام مما كان يعتقد من قبل، حيث تم العثور في أحد المومياوات القديمة على مواد تحنيط مما كانت تستخدم في وقت لاحق.

وبينت نتائج بحوث علمية جديدة، أن عملية تحنيط الموتى بدأت منذ أكثر من ستة آلاف سنة، أي هي أقدم مما كان يتوقع سابقًا.

> ويؤكد الباحثون، أن المواد التي وجدوها في قطع الأقمشة، التي عثر عليها في المقابر المصرية القديمة، تشير إلى أن عمليات التحنيط بدأت عام 4300 قبل الميلاد تقريبًا، حيث تبين أن الكتان، الذي كفنت به الجثث، مشبع بمواد كيميائية عازلة ومقاومة للبكتريا.

وبالتأكيد هذه الطريقة ليست بمستوى عمليات التحنيط التي جرت لجثث الفراعنة والنخبة، لكنها بدأت قبل 1500 سنة من التاريخ الذي كان يعتبر بداية عمليات التحنيط في مصر القديمة.

وقد أدهش الباحثين استخدام مكونات نباتية وحيوانية ومعدنية في مومياوات مقابر سوهاج بصعيد مصر، كونها تطابق وصفة التحنيط التي استخدمت بعد آلاف السنين في أوج الحضارة المصرية.

وقد حددت مكونات التحنيط الموجودة في قطع القماش، التي استخرجت من المقابر، خلال عمليات التنقيب، التي جرت في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، وبيّن التحليل الكيميائي، أن هذه المواد هي زيت نباتي ودهون حيوانية وكميات أقل من مادة الراتنج، إضافة إلى عطور وصمغ نباتي ونفط.