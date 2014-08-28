العاهل البحريني يستقبل وزيرى الخارجية والداخلية ورئيس الاستخبارات السعودية

استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه تم خلال اللقاء بحث مجمل التطورات والأحداث المستجدة التي تشهدها المنطقة والتأكيد على أهمية استقرارها والحفاظ على أمنها وإبعادها عن التوترات.

وأعرب العاهل البحريني عن اعتزازه بعمق العلاقات المتميزة التاريخية والوثيقة التي تربط المملكتين وما يشهده التعاون والتنسيق المشترك بينهما من تطور ونماء، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

وثمن الملك حمد، الدور الرائد للمملكة العربية السعودية في دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل على تعزيزها وتطويرها لكل ما فيه خير وصالح أبناء دول المجلس، مشيدا بمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لمختلف القضايا العربية والإسلامية العادلة.

وكان وزيرا الخارجية والداخلية ورئيس الاستخبارات السعودية قد قاموا بزيارة اليوم للدوحة حيث استقبلهم أمير قطر، وتم بحث العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك.

كما تناول اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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