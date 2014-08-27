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مصرع شخص وإصابة العشرات في حادث تصادم قطارين بالمغرب

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مصرع شخص وإصابة العشرات في حادث تصادم قطارين بالمغرب مصرع شخص وإصابة العشرات في حادث تصادم قطارين بالمغرب

 

تصادم قطار في المغرب

لقي شخص مصرعه وأصيب العشرات بجروح متفاوتة عقب خروج قطار للمسافرين عن سكته بمنطقة زناتة جنوب مدينة المحمدية قرب الدار البيضاء في المغرب.

وذكرت قناة “العربية” ، مساء اليوم الأربعاء، أن الحادث نجم عن اصطدام قطار سريع للمسافرين كان متجها من مدينة الدار البيضاء صوب مدينة فاس، بقطار آخر مخصص لنقل السلع والبضائع.

وأكدت بعض المصادر المطلعة أن القطار السريع خرج عن سكته، وانحرف باتجاه اليسار ليصطدم بقطار آخر كان في الاتجاه المعاكس، مما تسبب في وفاة شخص وأضرار مادية كبيرة وجروح متفاوتة الخطورة في صفوف الركاب.

وذكر بيان للمكتب الوطني للسكك الحديدية أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتكفل بالركاب، مضيفا أنه تم تجنيد العديد من العمال والموظفين لإعادة السير العادي للرحلات، كما تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

أ ش أ

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