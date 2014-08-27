إدخال 3 قوافل مساعدات سعودية وعمانية وأممية إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح

أعلن مصدر مسؤول بميناء رفح البري أنه تم إدخال 3 قوافل مساعدات من السعودية وسلطنة عمان والأمم المتحدة، إلى قطاع غزة وذلك عن طريق ميناء رفح البري.

> وقال المصدر في تصريح الأربعاء إن القافلة الأولى مقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتضم 19 شاحنة تقل 150 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، والثانية مقدمة من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية بسلطنة عمان، وتضم 45 طنا من الأدوية والمساعدات الطبية، والثالثة من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وتضم 16 شاحنة تقل 16 ألفا و820 كرتونة مواد غذائية.

> وأضاف المصدر أن الهلال الأحمر المصري تولى التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني وإدخالها إلى قطاع غزة.

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