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وزير الداخلية يأمر بالتحقيق في فيديو «التمثيل بجثة»

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أمر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مساء الأربعاء، بفحص واقعة «التمثيل بجثة» وسرعة التحقيق في الواقعة، وضبط الأشخاص الذين ظهروا فيه، وذلك بحسب ما قاله الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» بقناة «صدى البلد».

وكان نشطاء على «فيس بوك»، نشروا الأربعاء، صورًا لجثة مجهولة، وحولها عدد من الأشخاص مجهولي الهوية ظهرت صورة بعضهم خلال التصوير، وهم يتحدثون عن المتوفى، ولم يتضح مكان تصوير الفيديو.

وتظهر آثار دماء كثيفة على الجثة وخياطة لبعض أعضاء جسده، وتحدث أحد الأشخاص عن مقتل الرجل: «أخووه هو اللي طخه».

وقال آخر: «ده كان شكله حالق ومروق نفسه»، وتحدث أحدهما لشخص آخر، قائلًا: «بقولك يا باشا...»، ولم يتضح باقي كلامه، فأجابه الشخص الآخر منفعلًا: «لالالالا خليك في حالك»، مما جعل آخر يقول له: «اسكت يا محمد ملكش دعوة بالحكاية دي».

وتحدث آخر، قال: «هيروح طب شرعي، وملكش دعوة»، وتابع آخر: «هات أصورك جنبه، والصورة باتنين جنيه، وده كان في ضابط كان بيدور عليه في العبور».

وأثناء تصوير الفيديو، انفعل أحد الأشخاص على المصور، قائلًا: «متصورش أنت بقى»، وقال أحد الأشخاص ويدعى وليد: «صورني وأنا بحط السيجارة في بوقه (فم المتوفى)»، مما جعل آخر يقول له: «لا لالا حرام كده عليك يا وليد».

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