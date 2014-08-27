«التنسيق»: نتيجة التحويل الخميس والإقامة شرط لقبول «المعادلة»

أكد سيد عطا، مدير مكتب التنسيق الرئيسى، أن نتيجة التحويلات إلى الجامعات، ستظهر الخميس، موضحا أنه على الطلاب المتقدمين للتحويلات الانتظار، لحين ظهور النتيجة، لمعرفة الكلية، التى سيتقدمون إليها، مشيراً إلى أنه لو كانت المنطقة الجغرافية فى حيز مسكن الطالب، ومجموعه يصلح للكلية، ولم تنته نسبة الـ 10% من التحويلات، يمكنه التحويل إلى الكلية التى يرغب فيها.

وأوضح «عطا» أنه يجب على الطلاب المتقدمين للتسجيل، بالشهادات المعادلة، تقديم ما يفيد الإقامة، فى البلد المتقدم بالشهادة الثانوية منها، لتجنب رفض أوراقه، مشيرا إلى أن تعليمات المجلس الأعلى للجامعات، تنص على ضرورة إحضار الإقامة.

وقالت المهندسة هبة سلام، مدير مشروع التنسيق الإلكترونى، إن عدد طلاب الشهادات المعادلة ، بلغ 11 ألفا و736 طالبا.