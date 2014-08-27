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عمرو دياب يختار أغنية “شفت الأيام” عنوانا لألبومه المقبل

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عمرو دياب يختار أغنية “شفت الأيام” عنوانا لألبومه المقبل عمرو دياب يختار أغنية “شفت الأيام” عنوانا لألبومه المقبل

كشف الفنان عن إختيارة أغنية”شفت الايام” لتكون عنوانا لألبومه المقرر طرحه الأيم القادمه.

ويسافر الهضبه صباح غدا  الخميس إلى منتجع موسى كوست في موسى بالبحر الأحمر، لإجراء البروف.

يذكر ان  عمرو سلم ماستر ألبومه من فترة لشركة روتانا،وذلك بعد فترة إعداد أستمرت عاما،ويغنى فيه أغنيتين من كلمات الشاعر عبد المنعم طه ، وهما “ظروف احسن من كدا ” وهي من ألحان عمرو دياب وأغنيه “بحب حقيقى ” من ألحان عمرو طنطاوي .

 ومن كلمات  الشاعر الراحل مجدي النجار يقدم أغنية “مش جديد عليك جمالك “، وهي من ألحان خليل مصطفى، و”من جديد” من ألحان حسن دنيا الذي يعود عمرو دياب للتعاون معه بعد 16 عاما منذ اخر تعاون جمعهما في ألبوم “عودوني” .

كما تعاون عمرو مع الشعراء خالد تاج الدين،ومحمد رفاعى،بعد10أعوام من تعاونه مع الأخير.

ويتعاون عمرو دياب مع الملحن الشاب “مدين” لأول مرة في أغنية من كلمات تامر حسين، الذي يقدم في الألبوم 5 أغنيات تقريبا منها ثلاث من ألحان عمرو دياب ، كما يتواجد الملحن الشاب اسلام زكي في الألبوم بأغنية واحدة .

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