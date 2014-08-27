«نيابة سوهاج» تصرح بدفن ضحيتين فى اشتباكات عائلتين‎ بالمحافظة

صرحت نيابة مركز سوهاج بدفن جثتين لضحايا اشتباكات بالاسلحة نارية بين عائلتين بقرية روافع القصير بمركز سوهاج تعود الواقعة عندما لقى اثنان مصرعهما واصيب شخص ثالث اثر مشاجرة بين راضى ا م 22 سنة وينتمى الى عائلة الحمدات ودشناوى ع 21سنة وينتمى لعائلة العواجات بسبب اسبقية اللعب على الكمبيوتر داخل احدى محال النت بقرية الروافع.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة دشناوى ع بطعنة نافذة فى البطن بمطواة كانت بحوزة راضى ا الذى ينتمى لعائلة الحمدات تطور الامر بعد ذلك بعد ان تدخل افراد العائلتين ونتج عن ذلك وفاة كلا من عباس ح م 55 سنة متاثرا بطلق نارى بالصدر، بالإضافة إلى وفاة طرف المشاجرة الاصلى راضى ا م 22 سنة وينتمون الى عائلة الحمدات وتمكنت قوات الامن من السيطرة على الموقف بعد الدفع بعدد من تشكيلات الامن المركزى وتفريق العائلتين ووقف اطلاق النار والحجارة، وتم نقل المتوفين والمصاب الى مستشفى سوهاج العام، وتحرير محضر بالواقعة.