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رئيس وزراء ليبيا الأسبق يُطالب “الأمم المتحدة” بِمُسَاعدة الشعب الليبي

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رئيس وزراء ليبيا الأسبق يُطالب “الأمم المتحدة” بِمُسَاعدة الشعب الليبي رئيس وزراء ليبيا الأسبق يُطالب “الأمم المتحدة” بِمُسَاعدة الشعب الليبي

رئيس وزراء ليبيا الأسبق مصطفى بن حليم

طالب رئيس وزراء ليبيا الأسبق، مصطفى بن حليم، هيئة الأمم المتحدة الأمريكية، بضرورة مساعدة الشعب الليبي، من أجل إنهاء الصراع الموجود داخل الدولة منذ فترة طويلة.

وقال بن حليم في حوارٍ له ببرنامج “ضيف اليوم”، الذي يُذاع على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم، مع الإعلامي محمود حمدان، إنه من الضرورى أن تَلجأ ليبيا إلى هيئة الأمم المتحدة الأمريكية، لأن ذلك في مصلحتها، مضيفاً أن استقلال ليبيا كان قائم على دور الولايات المتحدة الأمريكية.

ومضى يقول بن حليم: “اللجوء إلى الأمم المتحدة الأمريكية، مقبول شعبياً أكثر من أي جهة أخرى”.

وأوضح بن حليم، أن أي عملٍ مجدي لصالح الوطن الليبي، لا بد أن يبدأ بإنهاء الأوضاع الشاذة في ليبيا، وأنه لا بد من استخدام القوة الناعمة أو الجبرية للسيطرة على الحكم داخل ليبيا.

وأردف بن حليم: “أنه لا يمكن أن تقوم دولة، وفيها قوتين متنازعتين على السلطة، وعلى تولي مقاليد الحكم”، متابعاً أنه لابد من ضرورة إقناع كل الفصائل السياسية، للوصول إلى حكومة موحدة يَتفق عليها جميع أطياف الشعب كله.

وأشار بن حليم، إلى أنه لابد من استخدام القوة الناعمة أو الجبرية للسيطرة على الحكم داخل ليبيا، وأنه لا بد أن يتطلب إعادة النظر في أشياء كثيرة، لكي يتم إصلاح الوضع الليبي المتأزم.

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