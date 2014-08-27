غداً .. وزير الأوقاف ضيف قناة العربية فى برنامج الحدث المصرى

يحل محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ضيفًا غداً الخميس ، على الإعلامي محمود الـورواري فى برنامجه “الحدث المصري”، الذى يقدمه عبر قناة “العـربية الحـدث ” فى الثانية عشر منتصف الليل.

ومن المقرر أن يتحدث جمعة،عن خطة الوزارة لمواجهة التطرف الفكرى للحركات والتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش وسائر الجماعات التكفيرية.

كما يجيب جمعة، عن كيفية مواجهة التطرف سواء الغلو والإرهاب أو التسيب والإلحاد ، ما ملامح تعديلات قانون الأوقاف الجديد ، وما مستقبل تجديد الخطاب الدينى فى العالم العربى والإسلامى ودور الأزهر والأوقاف فى ذلك ، كما يوضح وزير الأوقاف الغاية من الخطبة الموحدة وأثرها فى ضبط الخطاب الدينى .