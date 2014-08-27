أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
تخزين «الثوم» في الفريزر خطر جداً على الصحة وقد يؤدي للوفاة..اليكم أفضل طريقة لتخزينه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

شيخ الأزهر: «الإرهاب» إساءة متكررة لكل ما هو إسلامي

Google+ Print
شيخ الأزهر: «الإرهاب» إساءة متكررة لكل ما هو إسلامي شيخ الأزهر: «الإرهاب» إساءة متكررة لكل ما هو إسلامي

الدكتور أحمد الطيب

ودع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، القافلة الثانية للإغاثة الإنسانية التي يرسلها الأزهر الشريف إلى أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن هذه القافلة التي يرسلها الأزهر إلى أهل غزة الصابرة لهو إسهام متواضع، بل شديد التواضع لمساعدة أشقائنا في محنتهم التى يمرون بها جراء العدوان الصهيوني الغاشم.

وطالب شيخ الأزهر الأمة العربية والإسلامية بالتوجه نحو إرسال المساعدات العاجلة لأهل غزة الذي صبر كثيرا على الظلم الواقع عليه من العدو الصهيوني، مؤكدا أن هذه رسالة للعالم كله بأن فلسطين في قلوبنا نقف معهم وأيدينا في أيديهم ولن نتخلى عنهم أبدا.

وأشار الإمام الأكبر إلى أن هذه القافلة تضم من المواد الطبية والغذائية والإغاثية، ضعف ما تم إرساله في القافلة الأولى، موضحا أن الأزهر الشريف سيرسل عقب عودة القافلة الثانية فريقا طبيا متكاملا في كافة التخصصات.

وفي تصريح صحفي عقب وداعه للقافلة أدان فضيلة الإمام الأكبر الإرهاب بكل صوره وأشكاله، مشددا على أن الإرهاب لا يمثل الإسلام ولا القرآن ولا الرسول الكريم ولا المسلمين، وهو يمثل إساءة متكررة لكل ما هو إسلامي.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا