شيخ الأزهر: «الإرهاب» إساءة متكررة لكل ما هو إسلامي

ودع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، القافلة الثانية للإغاثة الإنسانية التي يرسلها الأزهر الشريف إلى أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن هذه القافلة التي يرسلها الأزهر إلى أهل غزة الصابرة لهو إسهام متواضع، بل شديد التواضع لمساعدة أشقائنا في محنتهم التى يمرون بها جراء العدوان الصهيوني الغاشم.

وطالب شيخ الأزهر الأمة العربية والإسلامية بالتوجه نحو إرسال المساعدات العاجلة لأهل غزة الذي صبر كثيرا على الظلم الواقع عليه من العدو الصهيوني، مؤكدا أن هذه رسالة للعالم كله بأن فلسطين في قلوبنا نقف معهم وأيدينا في أيديهم ولن نتخلى عنهم أبدا.

وأشار الإمام الأكبر إلى أن هذه القافلة تضم من المواد الطبية والغذائية والإغاثية، ضعف ما تم إرساله في القافلة الأولى، موضحا أن الأزهر الشريف سيرسل عقب عودة القافلة الثانية فريقا طبيا متكاملا في كافة التخصصات.

وفي تصريح صحفي عقب وداعه للقافلة أدان فضيلة الإمام الأكبر الإرهاب بكل صوره وأشكاله، مشددا على أن الإرهاب لا يمثل الإسلام ولا القرآن ولا الرسول الكريم ولا المسلمين، وهو يمثل إساءة متكررة لكل ما هو إسلامي.

أ ش أ