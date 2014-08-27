وصول الوفد السعودي إلى البحرين بعد مغادرة قطر

وصل الوفد السعودي الذي يقوده وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل إلى البحرين، بعدما أنهى زيارته القصيرة إلى قطر، التقى خلالها الشيخ تميم آل ثاني، تم من خلالها استعراض آفاق العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها إضافة إلى بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك، كما تم خلال اللقاء، تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما آخر التطورات.

وكان الوفد وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، الذي يضم وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز في زيارة قصيرة لدولة قطر.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد كان في استقبال الوفد السعودي رئيس الديوان الأميري بدولة قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، ووزير الداخلية بدولة قطر.