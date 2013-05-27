زيدان يجتمع مع رئيس ريال مدريد

اجتمع زين الدين زيدان أحد أبرز لاعبي ريال مدريد عبر تاريخه مع رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز.

هذا الاجتماع يزيد التكهنات بأن زيدان سيتولى منصبا إداريا يختص بفريق كرة القدم في النادي الأبيض.

وكان زيدان قد عمل كمنسق في الجهاز الفني الذي يقوده جوزيه مورينيو، قبل الرحيل والاتجاه لدراسة الإدارة خارج إسبانيا.

ويعود زيدان بعد رحيل مورينيو، وسيعمل مع الجهاز الفني المقبل للميرنجي، والذي يعد كارلو أنشيلوتي الأقرب لقيادته.

صحيفة أس لم تؤكد ما دار في الاجتماع بين زيدان وبيريز، لكنها تكهنت أن الأحاديث تدور حاليا حول الصفقات التي يطمح إليها ريال مدريد.

منذ يومين، صرح زيدان بأن جاريث بيل نجم توتنام هو أكثر لاعب يبهره في العالم حاليا بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ويعد بيل وإديسون كافاني الأبرز في حسابات ريال مدريد هذا الصيف.