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وصول أول قافلة لبرنامج الأغذية العالمي إلى غزة عبر مصر

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للمرة الأولى منذ العام 2007، تمكنت قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي من عبور الحدود المصرية إلى قطاع غزة مع حمولة من المواد الغذائية تكفي لـ150 ألف شخص لمدة 5 أيام.
> وأفاد بيان للبرنامج التابع للأمم المتحدة وزع في جنيف أن القافلة التي تضم 18 شاحنة قطعت المسافة بين الإسكندرية وغزة خلال 7 ساعات.
> وتنقل القافلة 15600 طرد يحتوي على مواد غذائية.
> ومن المتوقع وصول قافلة أخرى خلال الأيام المقبلة.
> وأضاف البيان أنها المرة الأولى التي يتمكن فيها برنامج الأغذية العالمي من دخول القطاع عبر معبر رفح منذ فرض الحصار العام 2007.

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