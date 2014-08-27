وصول أول قافلة لبرنامج الأغذية العالمي إلى غزة عبر مصر

للمرة الأولى منذ العام 2007، تمكنت قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي من عبور الحدود المصرية إلى قطاع غزة مع حمولة من المواد الغذائية تكفي لـ150 ألف شخص لمدة 5 أيام.

> وأفاد بيان للبرنامج التابع للأمم المتحدة وزع في جنيف أن القافلة التي تضم 18 شاحنة قطعت المسافة بين الإسكندرية وغزة خلال 7 ساعات.

> وتنقل القافلة 15600 طرد يحتوي على مواد غذائية.

> ومن المتوقع وصول قافلة أخرى خلال الأيام المقبلة.

> وأضاف البيان أنها المرة الأولى التي يتمكن فيها برنامج الأغذية العالمي من دخول القطاع عبر معبر رفح منذ فرض الحصار العام 2007.

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