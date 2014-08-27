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هل سينضم Chris Hemsworth الى فيلم Vacation؟

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هل سينضم Chris Hemsworth الى فيلم Vacation؟ هل سينضم Chris Hemsworth الى فيلم Vacation؟

الأربعاء 27-08-2014 11:04

يقوم الممثل Chris Hemsworth بمحادثات مع المنتج David Dobkin للانضمام الى Vacation وهو نسخة جديدة لفيلم يحمل نفس العنوان من إنتاج عام 1983 حيث أدّى فيه دور البطولة آنذاك كل من Chevy Chase و Beverly D'Angelo و Randy Quaid. النسخة الجديدة ستكون من بطولة Ed Helms و Christina Applegate، أما سيناريو الفيلم فسيتولاه الثنائي John Francis Daley و Jonathan Goldstein اللذان كتبا في السابق سيناريو فيلم Horrible Bosses. يذكر أن عام 2015 سيكون حافلا بالنسبة للممثل Chris Hemsworth الذي سيقدّم لنا ثلاثة أفلام هي: Black Hat للمخرج Michael Mann و Heart of the Sea للمخرج Ron Howard إضافة الى الجزء الثاني من فيلم The Avengers الذي يحمل عنوان Avengers: Age of Ultron للمخرج Joss Whedon والمنتظر في الأول من مايو.

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سيدتي