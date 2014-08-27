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آشر ينتصر على كيم كاردشيان

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الأربعاء 27-08-2014 14:10

إستطاع نجم الراب Usher أن يفسد صورة نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian على السجادة الحمراء خلال حفل "MTV" لجوائز الفيديو كليب.
ولكن اللافت أنّ هدف حكم برنامج "The Voice"، Usher لم يكن إفساد الصورة بل إختلاس النظر على جسد Kim أثناء وصولها الى السجادة الحمراء برفقة أخواتها.
وتمكنت عدسات الكاميرات من توثيق هذه النظرة على جسد النجمة، إضافة الى توثيق صورة أخرى ظهر فيها النجم وهو يبتسم في الخلف، معلنا انتصاره في إفساد صورتها.
يذكر أنّ Kim Kardashian تعرّضت للكثير من الإنتقادات في هذا الحفل لناحية إطلالتها وبسبب عدم اكتراثها بالحداد على Michael Brown ومصابي "Ferguson"، حيث رصدت الكاميرات النجمة وأخواتها Kylie وKendall Jenner وهنّ منشغلات بهواتفهنّ المحمولة في تلك اللحظة الهامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

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