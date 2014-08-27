مات دايمون يستخدم مياه المرحاض في الـ"Ice Bucket Challenge"

تأخّر النجم العالمي Matt Damon في قبول تحدي " Ice Bucket Challenge "، لكنه إختار أن يكون خضوعه للتحدي مميزاً ويحمل رسالة عالمية، أكثر من كونه تضامناً مع مرض التصلب العضلي الجانبي فقط.

فقد رفض Damon، وهو أحد مؤسسي Water.org ، استخدام المياه النظيفة لتحدي وعاء الماء المثلّج ، ولجأ في المقابل إلى استخدام ماء المرحاض.

وقال الممثل الشهير، الذي رشّح للتحدي من قبل Jimmy Kimmel Ben Affleck ، أثناء استخدمه لمياه المرحاض أنّ سبب قيامه بذلك هو أنّ الملايين من الناس حول العالم يفتقرون للمياه النظيفة، لذلك لن يقوم هو بسكب مياه نظيفة على رأسه.

ووجه Damon الحديث الى زوجته ممازحاً، فقال:" لا تشعري بالقرف، فالمياه الموجودة في المرحاض أنظف بكثير من المياه التي تستخدمها الشعوب في الدول الفقيرة".

شاهدوا فيديو التحدي الخاص بـ Matt Damon: