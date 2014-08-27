هذه هي أبرز مفاجآت الموركس دور هذا العام

أكد الدكتور زاهي الحلو أن النسخة الـ 14 من جائزة "الموركس دور" سوف تعرض على شاشات "المستقبل" وLBC الفضائية وقنوات "روتانا" المصرية والخليجية والموسيقى.

وفي دردشة مع "سيدتي نت"، أوضح د. زاهي حلو أن لا سبب دفعه وشقيقه فادي الى اختيار هذه القنوات سوى العرض الأفضل، وأضاف" التغيير مطلوب. الحدث كانت تنقله محطة LBC ثم انتقل الى MTV وهذه السنة سوف يعرض على شاشة "المستقبل" بالإضافة الى عدة شاشات أخرى مما يعني انتشاراً أكبر".

ولأن هناك من تحدث عن مشاكل وتعثرات أدت إى عدم التوافق مع المحطتين الأكثر انتشاراً في لبنان، نفى د. حلو هذا الكلام جملة وتفصيلاً وقال" لا مشاكل مع أحد، والكلام كثير جداً. الموضوع كله عرض وطلب ونحن تلقينا عروضاً مناسبة وأخرى غير مناسبة ومن الطبيعي ان نختار العرض المناسب وربما نطل في السنة المقبلة على شاشة أخرى".

وعن الجديد الذي ستطل به جائزة "الموركس دور" هذه السنة"، أجاب د. حلو" المفاجآت ستكون كثيرة، ومن بينها، انه سيكون هناك حضوراً عالمياً لعدد من المطربين والممثلين الأجانب"

كما نفى د. حلو ان يكون قد تم دفع المال للفنانين الأجانب" نحن لا ندفع المال لأحد. نحن نريد تكريمهم ومن المفترض ان يشاركوا من دون اي مقابل مادي. في كل الأحوال، سواء حصل الأمر لقاء مقابل مادي أو من دون مقابل مادي يبقى هذا الأمر ثانوياً".

هل يعتبر د. حلو أن جائزة "الموركس دور" تحولت الى جائزة عالمية"؟ يجيب" هي كذلك إذا انتم وجدتم أنها أصبحت جائزة عالمية. لو اننا نملك نفس الامكانات المادية التي تتوفر في المناسبات الفنية التي تحصل في الخليج و دبي، لكنتم شاهدتم ما يدهش العالم . نحن بإمكاناتنا المتواضعة نقدم "الموركس دور" وبأفضل صورة".

وبالسؤال عن العلاقة بين الفنانين يوسف الخال وورد الخال، أجاب د. حلو" علاقتنا جيدة بهما ونحن وإياهما أصدقاء".

وعما إذا كان يوسف وورد من بين الأسماء المرشحة للفوز بجوائز هذه السنة، أكد د. حلو" كلاهما اسمه مرشح هذه السنة. إذا ربحا يتم تبليغهما وإذا لم يتم تبليغهما فهذا يعني أنهما لم يربحا".

ولان يوسف الخال وورد الخال، أعلنا اكثر من مرة أن جائزة "الموركس دور" لا تهمهما، أجاب " من تهمه الجائزة أهلا وسهلا. لا مشكلة عندنا ونحن نحترم رأي الجميع".

يبقى أن نذكر أنّ أسماء كثيرة أعلن عن فوزها قبل انتهاء التصويت حتى، ومنها النجم الفلسطيني محمد عساف، إلا أن النتائج تبقى رهناً بالحفل الذي سيقام هذا الأسبوع على مسرح كازينو لبنان.

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