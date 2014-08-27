بالصور: بيرين سات وعريسها في أوّل ظهور لهما بعد الزواج

حقّق المغني التركي كينان دوغلو في حفله الفني الأول بعد زواجه من الممثلة التركية بيرين سات في مدينة بودروم إلى جانب شقيقه الأكبر العازف والموسيقي الشهير أوزان دوغلو، نجاحاً جماهيرياً وفنياً كبيراً، ورافقته عروسه بيرين إلى الكواليس، حيث بقيت تراقب مجريات الجزء الأول من الحفل، ثم عادت لتمضي بقية الحفل إلى جانب عائلته في المكان المخصص لها، ولوحظ مدى تفاهمها الكبير مع حماتها سربيل دوغلو وجنان شقيقة عريسها.

وتمضي بيرين وعريسها كينان دوغلو بقية إجازة شهر عسلهما في ساحل بودروم حيث حضرا إليها قبل موعد حفل كينان بأيام، ورصدتهما عدسات الباباراتزي في أوضاع رومانسية حميمة.

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