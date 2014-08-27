نجوم هوليوود يفجّرون مواهبهم الخفيّة في المطبخ

قد يعتقد البعض أن حياة الرفاهية التي يعيشها نجوم هوليوود، تمنعهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي كباقي الأشخاص.

في الحقيقة، وبالرغم من الأموال والثروات والبيوت الفخمة التي يملكها النجوم، فلا بد من أن يعيشوا بعض جوانب حياتهم كالأشخاص العاديين، ومن الطبيعي أن يمارسوا الكثير من الأعمال والواجبات المنزلية بأنفسهم، كالطبخ والتنظيف وغيرهما...

هذه لائحة بأكثر 5 نجوم لديهم هواية الطبخ وتحضير الطعام بأنفسهم.

Scarlett Johansson: كشفت هذه الممثلة العالمية منذ فترة أنها تجيد الطبخ بشكل كبير، وتجد فيه العلاج الشافي لجميع المشاكل النفسية خصوصاً الإكتئاب. وقالت Johansson البالغة من العمر 29 عاماً، إنها وخلال تحضيرها الطعام، لا تسمح لأحد بالدخول إلى المطبخ، كما تضع الموسيقى الهادئة لتشعر بالإرتياح.

David Beckham: هذا النجم الجماهيري الذي حاز منذ فترة قصيرة على لقب جمالي جديد، تبيّن أنه من أكثر النجوم الذين يفضلّون تحضير الطعام بأنفسهم. وخلال حديث صحفي، ذكرت مصممة الأزياء Victoria Beckham، أن زوجها David هو الشيف الأساسي والأهم في العائلة.

Harry Styles: إلى جانب مواهبه الغنائية، يبدو أن Styles إبن الـ 20 عاماً لديه مواهب أخرى لم يشكف عنها إلا منذ فترة قريبة. فخلال الأسبوع الماضي، نشر النجم الشاب صورة جديدة له خلال تحضيه البيتزا، وقال حينها إن الطبخ يستهويه ويشعره بالسعادة.

Gwyneth Paltrow: إنها ملكة الطبخ.. وبالفعل فقد أسست Paltrow البالغة من العمر 41 عاماً مملكتها الخاصة في هذا المجال من خلال الموسوعات والكتب الكثيرة المختصة بالطبخ التي تحويها وتحتفظ بها. وكانت Gwyneth قد ذكرت سابقاً أنها لا تحب تناول وجبتها الأساسية من المطاعم، بل تفضّل تحضيرها بنفسها.

Jourdan Dunn: عارضة الأزياء البريطانية Dunn لفتت خلال إحدى المقابلات الصحفية، إلى أنها بارعة في فن تحضير الطعام، وخصوصاً الأطباق الإيطالية، وكشفت أن لديها مسلسل الطبخ الخاص بها على موقع يوتيوب.