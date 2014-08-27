تنظيم الاتصالات يوافق على الإطار العام للرخصة الموحدة ومراحل إصدارها

وافق مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الإطار العام للرخصة الموحدة ومراحل إصدارها، وصدق علي رفعها لمجلس الوزراء للحصول علي الموافقة النهائية علي نظام الترخيص الموحد بمراحله الثلاثة.

وذكر بيان أصدره الجهاز اليوم الأربعاء أن مجلس الإدارة في اجتماعه الذي عقد يوم الأحد الماضي 24 أغسطس الجاري أشاد بالدور المتميز الذي قام به الرئيس التنفيذي للجهاز وفريق العمل القائم علي الرخصة الموحدة علي ما قاموا به من جهد وحرفية لحل جميع النقاط العالقة ببنود الترخيص الموحد وبالتوافق والحفاظ على التوازن والشفافية مع جميع الشركات، واستراتيجية الجهاز وخطته لتطوير خدمات الاتصالات بما فيها نظام الترخيص الموحد ستؤدي إلى تطوير منظومة الاتصالات وزيادة حجم السوق المصري والمنافسة الحرةورفع جودةالخدمة بما يعود بالمنفعة علي المستخدم والقطاع والدولة.

وأكد بيان جهاز تنظيم الاتصالات أن مجلس الإدارة أيد الخطوات التي اتخذها المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز في التعامل مع شركات المحمول لإيجاد حلول لمشكلات سوء الخدمة لتجنب مشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي تعد من ضمن الأسباب الرئيسية لسوء الخدمة، وأن الجهاز عقد اجتماعات متواصلة مع شركات المحمول الثلاث وتم الاتفاق معهم بضرورة تنفيذ بعض الخطوات اللازمة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد مبلغ يجاوز 400 مليون جنيه لتوفير بدائل طاقة لمحطات المحمول مما سيساعد علي الحد من التأثر علي تقديم خدمة الاتصالات نتيجة تكرار انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

وقال الرئيس التنفيذي للجهاز المهندس هشام العلايلي إن تنفيذ نظام الترخيص الموحد سيحدِث طفرة في سوق الاتصالات المصري حيث أن دمج الخدمات وحصول المشغلين علي نفس الحقوق والواجبات سيشعل المنافسة الحرة والصحيحة فيمابينهم مما يدفعهم علي تقديم أفضل العروض المبتكرة والتميز في تقديم الخدمة بجودة عالية بما يعود بالمنفعة علي المستخدم والقطاع والدولة ، مشيرا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبالتعاون مع وزارة الاتصالات سيعقد مؤتمر صحفي عالمي بخصوص هذا الموضوع بعد الحصول علي موافقة مجلس الوزراء.