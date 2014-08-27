«أمن مطروح» يستهدف المطلوبين جنائيًا ويضبط أسلحة وذخائر بمدينة الحمام

أعلنت مديرية أمن مطروح، عن شن حملة لمداهمة منازل المطلوبين جنائيا والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية بمدينة الحمام، أسفرت عن ضبط بندقية آلية وكمية كبيرة من الذخيرة والممنوعات الأخرى كما تم ضبط 3 متهمين.

وتم استهداف وضبط حائزي الاسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة بالتنسيق مع فرع الأمن العام بمطروح عقب تقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة وأسفرت من خلال استهداف منزل فرج – ش – ن ( 32 سنة ) مقيم الحمام ” هارب ” وضبط بمسكنة سلاح ناري عبارة عن بندقية ألية عيار 39× 7,62 تحمل رقم 19148718 وخزينة بها عدد 26 طلقة من ذات العيار.

وباستهداف منزل شقيقه يوسف – ش – ن (30 سنة ) مقيم ذات العنوان ” هارب ” وضبط 125 طلقة خرطوش عيار 12 و سيارة لاندكروز بدون لوحات جارِ فحصها.

كما تم مداهمة منزل حسن – ر – ي مقيم الحمام ” هارب ” والمطلوب التنفيذ عليه في الجنايات ارقام 97/2004 جنايات العامرية سلاح ناري ومخدرات سنة حضوري والجناية 45/2005 جنايات العامرية مخدرات مؤبد غيابي والقضية رقم 809/2010 جنايات العلمين مخدرات مؤبد غيابي حيث ضبط بمسكنه 208 طلقة جرنيوف و عدد 4 خزينة و59 طلقة جرينوف حارقة.

وبمداهمة منزل مصباح ق س ب مقيم الحمام ” هارب ” وشقيقة محمد – ق – س “هارب ” والمقيم بذات العنوان والمطلوب ضبطهما وإحضارهما في القضية رقم 51/836/2014 جنايات الحمام مخدرات حيث ضبط بمسكنهما عدد 5 كراتين كبيرة الحجم من الألعاب النارية وعدد 2 زجاجة خمور.

وتم ضبط سالم – ط ش ( 40 سنة ) عاطل مقيم الحمام والمسجل شقي خطر فئة ” ب ” سرقات عامة تحت رقم 27 والسابق اعتقاله جنائيا والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 716/2014 جنايات الحمام سرقة بالإكراه وضبط بحوزته سلاح أبيض عبارة عن خنجر.

ومحمد – ع – ا ( 23 سنة ) مقيم نجع دهمان – الحمام وضبط عمه ضيف – س – ع ( 44 سنة ) ومقيم ذات العنوا ن والمطلوب ضبطهما وإحضارهما في القضية 1794 /2014 جنايات الحمام بلطجة وشروع في قتل.

تم التحفظ علي المضبوطات والمتهمين وجارِ تحرير المحضر اللازم تمهيداً للعرض على النيابة العامة ببرج العرب