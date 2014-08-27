بالإنجليزي - من 100 جنيه إلى 60 مليون.. دي ماريا والصفقات القياسية

أصبح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا هو صاحب أكبر قيمة انتقال للاعب قادم للدوري الانجليزي الممتاز في تاريخه.

دي ماريا أتم انتقاله لصفوف مانشستر يونايتد قادماً من ريال مدريد مقابل 59.7 مليون جنيه استرليني في صفقة ضربت الرقم القياسي لأي مبلغ يدفعه نادي انجليزي في لاعب والذي كان مسجلاً بإسم الإسباني فرناندو توريس الذي انتقل من ليفربول إلى تشيلسي مقابل 50 مليون جنيه استرليني في يناير 2011.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الصفقات القياسية في تاريخ الكرة الانجليزية.

في عام 1893 كان الأسكتلندي ويلي جروف هو أول لاعب يكسر رقم المائة جنيه استرليني حين انتقل من وست بروميتش ألييون إلى أستون فيلا. جروف كان قد قاد وست بروميتش للقب الكأس في الموسم السابق على انتقاله لفيلا.

وفي عام 1905 كسر ألف كومون رقماً قياسياً تاريخياً حين أصبح أول لاعب تصل قيمته إلى ألف جنيه استرليني حين انضم إلى ميدلسبره قادماً من سندرلاند.

أما أول لاعب تصل قيمته إلى ستة أرقام فكان الاسكتلندي دينيس لو الذي انضم إلى مانشستر يونايتد قادماً من تورينو الإيطالي مقابل 115 ألف جنيه استرليني في عام 1962. وسجل لو 238 هدفاً في 11 عاماً قضاها مع يونايتد قبل أن ينتقل لجاره مانشستر سيتي.

وكان بطل كأس العالم 1966 مع انجلترا مارتين بيترز هو أول لاعب يصل لرقم 200 ألف استرليني حين انتقل من توتنام لغريمه اللندني وستهام في عام 1970.

تريفور فرانسيس نجم انجلترا والمحلل الكروي حالياً كان أول لاعب يصل لرقم مليون جنيه استرليني وذلك في عام 1979 حين جاء لنوتنجهام فورست من برمنجهام سيتي في صفقة أشعلت الرأي العام في بريطانيا كلها وقتها. يومها أعلن مدرب نوتنجهام فورست نايجل كلاف عن ضم فرانسيس مقابل 999 ألف و999 جنيهاً "حتى لا يدور رأس اللاعب من رقم مليون" على حد تعبير كلاف وقتها!

وفي الثمانينيات ظلت الأرقام تدور في هذا الفلك حتى جاءت صفقة انتقال المهاجم أندي كول من نيوكاسل إلى مانشستر يونايتد عام 1995 مقابل 7 ملايين جنيه استرليني لتضرب رقماً قياسياً في هذا الوقت. ولم يمض سوى عام واحد حتى كان نيوكاسل يدفع أكبر من ضعف هذا المبلغ حين ضم آلان شيرار من بلاكبرن روفرز مقابل 15 مليون استرليني.

ريو فرديناند أصبح أغلى مدافع في العالم حين انتقل من ليدز يونايتد إلى مانشستر يونايتد مقابل 29 مليون استرليني في 2002. ووصل الرقم القياسي إلى 30 مليون استرليني لأول مرة عام 2006 بانتقال الأوكراني أندري تشيفتشنكو من ميلان إلى تشيلسي.

تشيلسي كان هو من كسر الرقم من جديد في يناير 2011 حين دفع 50 مليون جنيه استرليني إلى ليفربول مقابل ضم هدافه الإسباني فرناندو توريس. وظل رقم 50 ثابتاً حتى جاء دي ماريا إلى مانشستر يونايتد ليصبح أغلى رقم يدفعه نادي انجليزي مقابل ضم لاعب إلى صفوفه.