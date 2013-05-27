أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

للمرة الثالثة.. مد أجل الحكم في استئناف النائب العام على قرار حفظ التحقيقات في أحداث ماسبيرو

Google+ Print
للمرة الثالثة.. مد أجل الحكم في استئناف النائب العام على قرار حفظ التحقيقات في أحداث ماسبيرو للمرة الثالثة.. مد أجل الحكم في استئناف النائب العام على قرار حفظ التحقيقات في أحداث ماسبيرو

كتب : هيثم البرعى منذ 3 دقائق

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار نور الدين يوسف، مد أجل النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من النائب العام السابق، على قرار حفظ التحقيقات في أحداث ماسبيرو، ضد كل من الدكتور نجيب جبرائيل، والقمص متياس نصر، والقس فيلوباتير جميل، و53 متهما آخرين، إلى جلسة الخميس القادم.

وكان النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، تقدم باستئنافين لإلغاء قرار الحفظ الصادر لكل من الدكتور نجيب جبرائيل، والقمص متياس نصر، والقس فيلوباتير جميل، وآخرين، الذين وجه لهم قاضي التحقيق 12 اتهاما منها التحريض على قتل الأقباط المتظاهرين في ماسبيرو، واقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون، وحمل أسلحة نارية وإتلاف مركبات وآليات مملوكة للجيش.

وكان المستشار ثروت حماد، القاضي المنتدب من وزير العدل للتحقيق في هذه القضية، والتي تحمل رقم 1999 لسنة 2012 جنايات بولاق، بعد أن استمع إلى أقوال المذكورين وبعد صدور قرار بمنعهم من السفر، أصدر قرارا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وتم حفظ تلك القضية إلا أن النائب العام تقدم بطعن على هذا القرار مطالبا بمحاكمتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام