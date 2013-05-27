للمرة الثالثة.. مد أجل الحكم في استئناف النائب العام على قرار حفظ التحقيقات في أحداث ماسبيرو

كتب : هيثم البرعى منذ 3 دقائق

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار نور الدين يوسف، مد أجل النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من النائب العام السابق، على قرار حفظ التحقيقات في أحداث ماسبيرو، ضد كل من الدكتور نجيب جبرائيل، والقمص متياس نصر، والقس فيلوباتير جميل، و53 متهما آخرين، إلى جلسة الخميس القادم.

وكان النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، تقدم باستئنافين لإلغاء قرار الحفظ الصادر لكل من الدكتور نجيب جبرائيل، والقمص متياس نصر، والقس فيلوباتير جميل، وآخرين، الذين وجه لهم قاضي التحقيق 12 اتهاما منها التحريض على قتل الأقباط المتظاهرين في ماسبيرو، واقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون، وحمل أسلحة نارية وإتلاف مركبات وآليات مملوكة للجيش.

وكان المستشار ثروت حماد، القاضي المنتدب من وزير العدل للتحقيق في هذه القضية، والتي تحمل رقم 1999 لسنة 2012 جنايات بولاق، بعد أن استمع إلى أقوال المذكورين وبعد صدور قرار بمنعهم من السفر، أصدر قرارا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وتم حفظ تلك القضية إلا أن النائب العام تقدم بطعن على هذا القرار مطالبا بمحاكمتهم.