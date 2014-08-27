محافظ الغربية يقوم بجولة تفقدية للمحلة الكبرى لإنشاء كوبرى يحل أزمة المرور

قام اللواء محمد نعيم محافظ الغربية بزيارة مفاجئة لمدينة المحلة الكبرى تفقد خلالها الأعمال الجارية لإنشاء كوبرى محلة روح على مزلقان السكه الحديد والذى يقضى على انتهاء مشكله المرور والإزدحام على الطريق فى هذه المنطقة.

وشدد المحافظ على القائمين بالعمل بسرعة الانتهاء من الكوبرى أول شهر أكتوبر القادم . كما طالب المحافظ بضرورة قيام الجهه المنفذه بالتنسيق مع المرور بتمهيد مسارات الطريق من الجهتين فى منطقه العمل للتقليل من تكدس السيارات وتحقيق السيولة المرورية فى هذه المنطقه لحين الانتهاء من إنشاء الكوبرى الذى يقضى على المشكلة بشكل نهائى .

كما تفقد المحافظ الكوبري الجارى انشاؤه بميدان الشون بالمحلة والذى يربط طريق طنطا سكه زفتى مارا بمزلقان السكة الحديد وطريق طنطا بطريق المنصورة وطريق طنطا بشارع نعمان الاعصر بهدف اعطاء دفعه قويه للأعمال بسرعة الانتهاء من انشاء الكوبرى وتذليل أى عقبات أو مشاكل قد تعترض عملية الإنشاء.

وايضًا قام المحافظ بزيارة مركز الكبد بالمحلة والتقى بالمرضى والمواطنين واستمع إلى مطالبهم

> ووجه الشكر للدكتور حسام الشيخ مدير مركز كبد المحلة الكبرى لتميزه فى أداء الخدمه الطبية والذى تلاحظ من رضا جميع المرضى المترددين على المستشفى

> واستجاب محافظ الغربية إلى سيدة تتناول عقار الإنترفيرون المعالج لفيروس سى ولم تجد أكياس دم بمستشفى المحله العام لتعويضها عن الأنيميا التى تصيبها على أثر العلاج فاصطحبها المحافظ إلى المستشفى وأمر بمساعدتها وتوفير الدم اللازم لها ورعايتها صحيا.

كما تفقد “نعيم” مجمع المواقف الجارى إنشاؤه خارج مدينة المحلة الكبرى والأعمال الجارية لرفع القمامة فى المسافه الممتدة للموقف حتى تقاطعه مع الطريق الزراعى السريع وتلاحظ البطء فى الأعمال وأمر المحافظ على الفور بعقد لقاء عاجل فى نفس اليوم بديوان عام المحافظة يضم رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والنواب ومدير جهاز النظافه بالمحافظة والشئون المالية والإدارية لمراجعه الأعمال والوقوف على أسباب التأخير فى انهاء مجمع المواقف ورفع القمامة فى المنطقة المجاورة للموقف ومحاسبة المسئول عن التأخير.