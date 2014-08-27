محافظ الغربية يبحث إمكانية اﻻستفادة من أراضي الأوقاف لإنشاء وحدات سكنية للشباب

عقد اللواء محمد نعيم محافظ الغربية، اجتماعا مع اللجنة المشكلة من مدير إدارة التخطيط والمتابعة والشئون القانونية والاسكان بديوان عام محافظة الغربية ومسئولى هيئة الأوقاف .

وتم بحث إمكانية الاستفادة من الأراضى المملوكة للأوقاف والتى تصلح لإقامة مخابز ومجازر ووحدات اسكان اجتماعى عليها، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الاراضى المملوكه للمحافظة والتى تصلح لاقامة مشاريع استثمارية عليها بالتنسيق مع هيئة الاوقاف .

وناقش الاجتماع الاراضى التى تقع خارج الحيز العمرانى والتى تصلح لاقامة وحدات اسكان اجتماعى .

وطالب” نعيم” بضرورة مخاطبة وزارة الزراعة للحصول على موافقة بإقامة اسكان اجتماعى، ايمانا منه بأهمية العمل على القضاء على مشكلة الاسكان على مستوى المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين أعضاء اللجنة، مشيراً إلى انعقاد اللجنة بشكل دورى يوم الاربعاء من كل أسبوع لمتابعة ما تم انجازه من أعمال .