نقابة الصحفيين تحيل رئيسة تحرير روزاليوسف للتحقيق

عقد مجلس نقابة الصحفيين، أمس الثلاثاء، اجتماعًا بمقر النقابة لمناقشة مشكلات الصحفيين، حيث تطرق المجلس لمشكلات صحفيي جريدة رواليوسف وما يلاقونه من تعسف من جانب رئيسة التحرير، فقرر المجلس إحالة رئيسة التحرير فاطمة السيد أحمد إلي التحقيق، بشأن ما جاء في الشكوى التي تقدم بها الصحفيون بالجريدة، والتي تشرح الممارسات التي تسلكها في التعامل مع الصحفيين، وتؤكد تعنتها الدائم وإساءة استغلالها لسلطاتها.

وذلك في تطور كبير للأزمة التي تسببت بها فاطمة سيد أحمد رئيسة تحرير روزاليوسف مع صحفيي الجريدة، والتي اندلعت على مدار شهرين، وبعد ثلاثة أيام فقط من توليها رئاسة تحرير الجريدة على إثر اتخاذها قرارات تعسفية تجاه الصحفيين وتعنتها معهم والعصف بهم.

كما قرر مجلس النقابة، في اجتماعه مخاطبة رئيس مجلس إدارة المؤسسة بضرورة تطبيق القانون الذي يلزم مجلس الإدارة، بتشكيل مجلس تحرير للجريدة، طبقًا لقانون تنظيم الصحافة.

و قرر مجلس النقابة، تقديم مذكرة إلي المجلس الأعلى للصحافة بخصوص ما جاء في شكوى صحفيي روزاليوسف، للبت في شأن استمرار فاطمة السيد أحمد في رئاسة تحرير روزاليوسف من عدمه.

يذكر أن الكاتب الصحفي جمال فهمي وكيل أول نقابة الصحفيين، عقد اجتماعًا الأسبوع الماضي، بحضور رئيس مجلس إدارة روزاليوسف، للتوصل لحل للأزمة الدائرة في الجريدة في محاولة لتهدئة الأوضاع المشتعلة، وهو ما استجاب له الصحفيون تقديرا للنقابة ودروها وإعمالا للصالح العام للمؤسسة، مؤكدين أنه سيتم تصعيد الأمر حالة وقوع أي تجاوزات، في حين قوبل الأمر من جانب رئيسة التحرير بالمزيد من الرفض والتعنت وهو ما استدعى تدخل النقابة في الأزمة.