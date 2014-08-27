إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالوادى الجديد‎

تلقى اللواء نبيل العشري مدير أمن الوادي الجديد بلاغا من العميد صبري غازي مدير مباحث المديرية يفيد بوصول شخصين مصابين بطلقات نارية في مشاجرة بالاسلحة النارية الي مستشفي الداخلة المركزي .

وكشف محضر الواقعة، نشوب مشاجرة بين 5 أشخاص من الباعة الجائلين بسوق مدينة بلاط الأسبوعي لبيع الخضر والفاكهة بسبب الخلافات والنزاع علي اسبقية الوقوف في اماكن داخل السوق بالمدينة وقام شقيقان “حمدي . ج . أ ” 22 سنة بائع خضار ومقيم بلاط و شقيقه” حسني ” 26 سنة بائع خضار ومقيم بلاط باطلاق الاعيرة النارية وطلقات الخرطوش علي 3 اخرين مما اسفر عن اصابة كلا من ” علي . م . ح ” 30 سنة و شقيقه ” خلف ” 50 سنة ونجل شقيقه ” احمد خلف . م ” 21 سنة ونجاة نجل الاخير من الاصابة باي طلقات نارية .

وعلي الفور تشكلت قوة امنية بقيادة العميد عصام مهني رئيس مباحث المديرية والرائد محمد ناجي رئيس مباحث قسم شرطة بلاط اسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهم فردي خرطوش و4 طلقات ، وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر اللازم للواقعة .