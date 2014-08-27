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إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالوادى الجديد‎

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إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالوادى الجديد‎ إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالوادى الجديد‎

اشتباكات – أرشيفية

تلقى اللواء نبيل العشري مدير أمن الوادي الجديد بلاغا من العميد صبري غازي مدير مباحث المديرية يفيد بوصول شخصين مصابين بطلقات نارية في مشاجرة بالاسلحة النارية الي مستشفي الداخلة المركزي .

وكشف محضر الواقعة، نشوب مشاجرة بين 5 أشخاص من الباعة الجائلين بسوق مدينة بلاط الأسبوعي لبيع الخضر والفاكهة بسبب الخلافات والنزاع علي اسبقية الوقوف في اماكن داخل السوق بالمدينة وقام شقيقان “حمدي . ج . أ ” 22 سنة بائع خضار ومقيم بلاط و شقيقه” حسني ” 26 سنة بائع خضار ومقيم بلاط باطلاق الاعيرة النارية وطلقات الخرطوش علي 3 اخرين مما اسفر عن اصابة كلا من ” علي . م . ح ” 30 سنة و شقيقه ” خلف ” 50 سنة ونجل شقيقه ” احمد خلف . م ” 21 سنة ونجاة نجل الاخير من الاصابة باي طلقات نارية .

وعلي الفور تشكلت قوة امنية بقيادة العميد عصام مهني رئيس مباحث المديرية والرائد محمد ناجي رئيس مباحث قسم شرطة بلاط اسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهم فردي خرطوش و4 طلقات ، وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر اللازم للواقعة .

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