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المطربة نجوان وعازف الدرامز أحمد هشام يشاركان بورشة الموسيقى المصريه الدنماركيه

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المطربة نجوان وعازف الدرامز أحمد هشام يشاركان بورشة الموسيقى المصريه الدنماركيه المطربة نجوان وعازف الدرامز أحمد هشام يشاركان بورشة الموسيقى المصريه الدنماركيه

في إطار التعاون المصري الدنماركي المشترك وتحت عنوان ” أُذُن مفتوحه علي مصرعيها” تشارك المطربة نجوان وعازف الدرامز أحمد هشام والمؤلفة الموسيقية الدكتورة نهله مطر والدكتورة Eva Fock في مشروع موسيقى مصري دنماركي في الفترة من 30 الي 8/9.

 ويشارك فيه كل منهم بورش عمل موسيقية ،ومنها ورشة عمل للايقاعات الشرقية ،وكيفية ادائها باستخدام آلات من البيئة المحيطة يوم 2/9 لدكتورة نجوان وعازف الدرامز احمد هشام , وأخرى لمؤلفين من الدنمارك منهم المؤلف Mogens Christensen ،بالاضافة لثالثه للدكتورة نهلة مطر عن أعمال أم كلثوم، وعرض لبعض مؤلفاتها الخاصة.

كما تقام وورشة عمل مع المطربة Malene ،و حفل موسيقي يشارك فيه كل من نجوان (غناء) احمد هشام (درامز)، بمشاركه عازفي الجاز Benjamin Koppel (ساكسفون)  Thommy Andersson (باص جيتار) Ole Matthiesen  (بيانو) .

يذكر أن نجوان تشارك أيضا في مهرجان موسيقي بالنمسا في النصف الثاني من شهر نوفمبر القادم بحفلتين غنائيتين ،بمشاركة عازف الدرامز احمد هشام وفرقتها الموسيقية.

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