بالصور.. أرقى 11 سلالة كلب.. و«المختلطة» في المركز الأول

حدد موقع «بيزنس انسيدر» الأمريكي أرقى 11 سلالة كلب، في إطار الاحتفال السنوي باليوم العالمي والوطني للكلاب، الذي يوافق 26 أغسطس الجاري، بالاستناد على معايير صحة وصفات الكلب الشخصية، ومدى شعبيته. ووفقًا لما جاء في تقرير الموقع، الذي نشره الأربعاء، فإن الكلاب أوفياء بشكل لا يُصدق، كما أنهم مريحون ويحبون البشر دون قيد أو شرط، ما يجعلهم أفضل من أي حيوان أليف آخر.

وحسب ما جاء على الصفحة الرئيسية للموقع الخاص بالاحتفال باليوم الوطني للكلب National Dog Day فإن الهدف من هذه الفعالية يتمثل في تعريف الجمهور بأنواع الكلاب التي تحتاج للإنقاذ كل عام، فضلا عن التعرف على نماذج من الكلاب التي تنقذ أراوح العائلات التي تربيها يوميا، وتحافظ على سلامتها.

وفيما يلي أرقى سلالات الكلاب:

1. السلالة المختلطة:

وتتميز بأن لديها مشاكل صحية ناجمة عن الأمراض الوراثية أقل بكثير من السلالات النقية، وفقا لما ذكرته الطبيبة البيطرية سارة وارد، كما أنها تساعد في حل أزمة تكدس الحيوانات الأليفة.

2. لبرادور:

تعد أكثر سلالات الكلاب انتشاراً وشعبية في أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، فضلا عن الولايات المتحدة. وتمتاز بأنها مخلصة ومطيعة ولديها مزاج جيد في التعامل مع الأطفال والحيوانات الأخرى، كما يمكن الاستعانة بها في مسابقات الألعاب، وكمرشد جيد للمكفوفين والمصابين بالتوحد، وتساعد أيضا الأجهزة الأمنية في عمليات الفحص والتفتيش.

3. كروجز (القزم الويلزي):

يحظى هذا النوع بشعبية واسعة جدا بسبب شخصيته المرحة وحبه للعب، فوفقا للأساطير الويلزية، فإن هذه النوعية كانت المفضلة للجنيات. وعلى الرغم من خجلها من الغرباء، لكنها جيدة جدا مع الأطفال، ولديها رغبة قوية في إرضاء أصحابها.

4. الراعي الألماني (شيبرد):

تعتبر حيوانات استثنائية لأنها تتمتع بالشجاعة والإخلاص والطاعة بشكل لا يُصدق، كما أنها حريصة على التعلم، فكلاب هذه السلالة ذكية للغاية، زتتفوق في التدريب على أي شيء، لذا تُستخدم ككلاب بوليسية لحماية الضباط أو الكشف عن المخدرات ورفات الأشخاص.

5. البيجلز:

ذكاؤها الحاد جعلها الأنسب للعمل في المطارات لفحص الأمتعة والسلع، فضلا عن طبيعتها وشكلها الودود الذي لا يقلق المسافرين.

6. بودلز (القلطي):

تمتاز بسهولة وسرعة تعليمها، فضلا عن حبها للعب وولائها للعائلة، كما أنها جاذبة للانتباه، وحامٍ جيد للعائلة التي تربيها، أو لغيرها من الكلاب.

7. الهاسكي:

تعتبر حيوانات مذهلة، بما لديها من فرو سميك وعيون خارقة، فغالبية من يختارونها يفضلونها لجمالها الاستثنائي. كما أنها جيدة مع الأطفال.

8. جولدن:

وتمتاز بجمالها وإخلاصها وصداقتها لأصحابها، فهي تنام على قدم مالكها ولا تركض خارج المنزل بدون صاحبها، كما أنها تقدم خدمات بسبب طبيعتها الودية والمتسامحة.

9. المالتيز:

تعد واحدة من أقدم السلالات التي صُنعت ألعاب على شكلها، وذلك لجمالها وحب أصحابها لها. فلقد صنع بعض الإغريق مقابر لها، كما عُرفت هذه السلالة في عهد الملكة إليزابيث الأولى بـ«المعزي» للاعتقاد بأنه يخفف الألم ويعالج المرض.

10. كلاب نيوفاوندلاند:

تُعرف باسم «جليسة الطبيعة»، فهي من أجمل أنواع الكلاب على الإطلاق، كما أنها تتمتع بقدرتها القوية على السباحة، وإنقاذ من يتعرضون للغرق، فلقد أنقذ أحد أنواع هذه السلالة نابليون بونابرت ذات مرة من الغرق.

11.الكلاب المائية البرتغالية:

تستخدم في الأساس في إرشاد قطيع الأسماك والعثور على المفقودات، فهي تتصرف كسفينة بين البحر والشاطئ. كما أنها جيدة جدا في التعامل مع الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، لأنها محبة ومستقلة وذكية وسهلة التدريب.