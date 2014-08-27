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بالصور.. أرقى 11 سلالة كلب.. و«المختلطة» في المركز الأول

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حدد موقع «بيزنس انسيدر» الأمريكي أرقى 11 سلالة كلب، في إطار الاحتفال السنوي باليوم العالمي والوطني للكلاب، الذي يوافق 26 أغسطس الجاري، بالاستناد على معايير صحة وصفات الكلب الشخصية، ومدى شعبيته. ووفقًا لما جاء في تقرير الموقع، الذي نشره الأربعاء، فإن الكلاب أوفياء بشكل لا يُصدق، كما أنهم مريحون ويحبون البشر دون قيد أو شرط، ما يجعلهم أفضل من أي حيوان أليف آخر.

وحسب ما جاء على الصفحة الرئيسية للموقع الخاص بالاحتفال باليوم الوطني للكلب National Dog Day فإن الهدف من هذه الفعالية يتمثل في تعريف الجمهور بأنواع الكلاب التي تحتاج للإنقاذ كل عام، فضلا عن التعرف على نماذج من الكلاب التي تنقذ أراوح العائلات التي تربيها يوميا، وتحافظ على سلامتها.

وفيما يلي أرقى سلالات الكلاب:

1. السلالة المختلطة:

Mutts dogs for adoption

وتتميز بأن لديها مشاكل صحية ناجمة عن الأمراض الوراثية أقل بكثير من السلالات النقية، وفقا لما ذكرته الطبيبة البيطرية سارة وارد، كما أنها تساعد في حل أزمة تكدس الحيوانات الأليفة.

2. لبرادور:

Labradors in the back of a car black and yellow labs

تعد أكثر سلالات الكلاب انتشاراً وشعبية في أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، فضلا عن الولايات المتحدة. وتمتاز بأنها مخلصة ومطيعة ولديها مزاج جيد في التعامل مع الأطفال والحيوانات الأخرى، كما يمكن الاستعانة بها في مسابقات الألعاب، وكمرشد جيد للمكفوفين والمصابين بالتوحد، وتساعد أيضا الأجهزة الأمنية في عمليات الفحص والتفتيش.

3. كروجز (القزم الويلزي):

corgi family portrait best

يحظى هذا النوع بشعبية واسعة جدا بسبب شخصيته المرحة وحبه للعب، فوفقا للأساطير الويلزية، فإن هذه النوعية كانت المفضلة للجنيات. وعلى الرغم من خجلها من الغرباء، لكنها جيدة جدا مع الأطفال، ولديها رغبة قوية في إرضاء أصحابها.

4. الراعي الألماني (شيبرد):

german shepherd dog

تعتبر حيوانات استثنائية لأنها تتمتع بالشجاعة والإخلاص والطاعة بشكل لا يُصدق، كما أنها حريصة على التعلم، فكلاب هذه السلالة ذكية للغاية، زتتفوق في التدريب على أي شيء، لذا تُستخدم ككلاب بوليسية لحماية الضباط أو الكشف عن المخدرات ورفات الأشخاص.

5. البيجلز:

beagle dog

ذكاؤها الحاد جعلها الأنسب للعمل في المطارات لفحص الأمتعة والسلع، فضلا عن طبيعتها وشكلها الودود الذي لا يقلق المسافرين.

6. بودلز (القلطي):

black poodles at sunset

تمتاز بسهولة وسرعة تعليمها، فضلا عن حبها للعب وولائها للعائلة، كما أنها جاذبة للانتباه، وحامٍ جيد للعائلة التي تربيها، أو لغيرها من الكلاب.

7. الهاسكي:

husky dogs

تعتبر حيوانات مذهلة، بما لديها من فرو سميك وعيون خارقة، فغالبية من يختارونها يفضلونها لجمالها الاستثنائي. كما أنها جيدة مع الأطفال.

8. جولدن:

golden retriever

وتمتاز بجمالها وإخلاصها وصداقتها لأصحابها، فهي تنام على قدم مالكها ولا تركض خارج المنزل بدون صاحبها، كما أنها تقدم خدمات بسبب طبيعتها الودية والمتسامحة.

9. المالتيز:

maltese puppy

تعد واحدة من أقدم السلالات التي صُنعت ألعاب على شكلها، وذلك لجمالها وحب أصحابها لها. فلقد صنع بعض الإغريق مقابر لها، كما عُرفت هذه السلالة في عهد الملكة إليزابيث الأولى بـ«المعزي» للاعتقاد بأنه يخفف الألم ويعالج المرض.

10. كلاب نيوفاوندلاند:

newfoundland dog

تُعرف باسم «جليسة الطبيعة»، فهي من أجمل أنواع الكلاب على الإطلاق، كما أنها تتمتع بقدرتها القوية على السباحة، وإنقاذ من يتعرضون للغرق، فلقد أنقذ أحد أنواع هذه السلالة نابليون بونابرت ذات مرة من الغرق.

11.الكلاب المائية البرتغالية:

Bo Sunny Obama

تستخدم في الأساس في إرشاد قطيع الأسماك والعثور على المفقودات، فهي تتصرف كسفينة بين البحر والشاطئ. كما أنها جيدة جدا في التعامل مع الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، لأنها محبة ومستقلة وذكية وسهلة التدريب.

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