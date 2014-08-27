خالد سليم وريم كمال وفرقة سلالم يغنون بمهرجان القلعة الجمعة المقبلة

يحى الفنان خالد سليم وفرقة سلالم والمطربة ريم كمال3حفلات تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 23 لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، وذلك فى الثامنه مسائا يوم الجمعة 29 اغسطس.

و يقدم فريق سلالم فى الثامنة مساء على مسرح المحكى 1 حفلاً ،يتضمن عددا من أشهر أغانيه ،و منها كرسيين وترابيزة ، الزول و كيس الشيبس وغيرها ، يليه حفل للمطربة منال وتشدو بباقة من اشهر اعمال الطرب العربى التى شكلت جزء هام من الوجدان الفنى للشعب المصرى والعربى .

وفى العاشرة مساء على مسرح المحكى 2 يغنى المطرب خالد سليم باقة متنوعة من اجمل أغاني الموسيقي العربية، التي اشتهر بتقديمها لكبار المطربين،و منهم عبد الحليم حافظ ،ووردة، بالإضافة إلي مجموعة من أغانيه الخاصة،و منها بلاش الملامة ، خد الجميل ، بدري الوداع ، عشنا قد إيه ، عالم تاني ، أنا عاشق ، حلم عمري ، ولا ليلة ولا يوم ، نسيت نفسي ، زعلان ، كان فين من بدري وقابلت عينيك .

و على المسرح المكشوف بالاوبرايقام فى الثامنة مسائا حفل للمطربة ريم كمال وفرقتها روائع النغم، ويتضمن مختارات من روائع كبار الطرب العربى، منهم ام كلثوم ، عبد الوهاب ،وورده، كما يشارك خلال الحفل، كل من الفنان يحيى عبد الحليم بنخبة من اغانى العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ ، السوري ماجد الصافي الذى يؤدى اغانى لـ وديع الصافي وصباح فخري ، محمد الشامي ويغنى بـ اعمال محمد رشدي ومحمد العزبي .