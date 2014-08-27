شريف حازم: اخترت الزمالك في السابق بسبب التوأم

أكد شريف حازم مدافع الأهلي الجديد المنضم من أسيريسكا السويدي أنه ليس غريبًا على القلعة الحمراء، لأنه من ناشئين النادي.

وأوضح شريف حازم "لعبت في مدرسة الكرة بالأهلي لمدة خمس سنوات، مع الخبير الألماني كروفر، والمدربين بدر رجب، ومحمد وهبة".

وعن تفضيله للانتقال إلى الزمالك في فترة سابقة، رد مدافع بتروجت السابق "بالفعل كنت على وشك الانضمام للزمالك منذ عامين، لسببين".

وأوضح في تصريحات تليفزيونية "السبب الأول عشقي للتوأم حسام وإبراهيم حسن، وثانيًا لأن النادي الأهلي لم يفاوضني".

وأتم شريف حازم "تراجعت عن الاحتراف في أسيريسكا، لأن الدوري هناك سينتهي بعد 3 أشهر، والأهلي فاتحني في العودة منذ انتقال ربيعة إلى سبورتنج لشبونة".